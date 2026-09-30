Crno-bijeli su na dobrom putu ka najboljem startu sezone u Evroligi, sa pobjedama nad Parizom i Armanijem. Uloga Karlika Džounsa je ključna za tim.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio i u drugom kolu Evrolige, što je najbolji start još od 2007, kad je na čelu tima bio Duško Vujošević. U slučaju da crno-bijeli savladaju i Bajern u trećem kolu elitnog takmičenja - već u petak - biće to i zvanično najbolji start "parnog valjka". Te 2007, crno-bijelima je na put stao Panatinaikos koji je slavio 94:90.

Partizan je pobijedio Pariz 92:79, a prethodno je bio bolji od Armanija na domaćem terenu. Iako je u Humskoj ostao najvažniji igrač Karlik Džouns, oko kojeg se gradi ekipa, tim Đoana Penjaroje znatno drugačije izgleda u novoj sezoni. Ekipa koja nema mnogo zvučnih imena, ekipa koja, kako se to surovo kaže, nema mnogo talenta, ali tim koji je fajterski, spreman da ostavi srce na terenu. Makar je takav utisak poslije prve dvije utakmice.

Vidi opis Partizan ima start za pamćenje: Još samo jedna pobjeda dijeli crno-bijele od istorije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Čini se da je to stav i trenera Đoana Penjaroje koji je tik poslije meča istakao timsku igru kao najvažniju stavku u pobjedi crno-bijelih.

"Za nas je veoma važno da igramo zajedno, kao tim. Imamo važne i kvalitetne igrače, ali ono što je u ovom trenutku ključno jeste da igramo zajedno, da ulažemo maksimalan trud i da dajemo 100 odsto od sebe, bilo da smo na terenu jedan ili pet minuta. To je način na koji želimo da igramo. Srećni smo zbog pobjede, ali za dva dana imamo novu utakmicu", dodao je iskusni Španac.

Šta smo vidjeli od Partizana u prva dva meča?

Nastojao je Partizan koji gine za svaku loptu. Istini za volju, pravi tim će se pokazati tek u mečevima protiv favorita - kad na megdan crno-bijelima izađu Olimpijakos, Panatinaikos, Fenerbahče... A dotad, crno-bijeli imaju da pokažu najbolju verziju sebe.

Vidi opis Partizan ima start za pamćenje: Još samo jedna pobjeda dijeli crno-bijele od istorije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Za početak nemoguće je odoljeti činjenici da Partizan napokon prima manji broj koševa. Odbrana je postala stub Partizanove pobjede i to je ono što će krasiti tim Đoana Penjaroje u nastavku takmičenja. Partizan je na prva dva meča u prosjeku primio 77,5 poena, dok je "parni valjak" prije godinu dana primao gotovo 10 više - 86,6 poena po susretu.

Nova/stara uloga Karlika Džounsa

Posebnu pažnju trebalo bi obratiti i na ulogu Karlika Džounsa. Osim što je postao kapiten Partizana, u odsustvu Vanje Marinkovića i Žofrija Lovernja, Džouns je, zahvaljujući timu, dobio novu ulogu. Da u susretu sa Parizom Kevarijus Hejs nije potpuno zakazao ispod koša, uloga Karlika bi bila i znatno veća, ali je jasno da plejmejker više nije samo najsigurniji šuter u timu.

Vidi opis Partizan ima start za pamćenje: Još samo jedna pobjeda dijeli crno-bijele od istorije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Poslije godinu dana rada sa Nikom Kalatesom, plodovi rada se ubiraju, a Karlik Džouns je očigledno dobro naučio lekcije. Ujedno ima i tim koji može da isprati zanimljive ideje reprezentativca Južnog Sudana. Iako se činilo da Partizan ima previše plejmejkera, da ima previše niskih igrača, Đoan Penjaroja dobro kombinuje igrače. Osim minutaže koja je ravnopravno podijeljena, a pritom ne utiče na kvalitet igre, vrlo često možemo u tandemu vidjeti i Luku Vildozu, Karlika Džounsa i Alesandra Pajolu. Jedan drugačiji pristup, zasad, daje moć crno-bijelima.

Karlik nije jedini

Sasvim je jasno, a donekle i logično, da se igra Partizana oslanja na Karlika Džounsa. Međutim, prošle sezone, u kojoj je Sterling Braun bio nevidljiv u važnim mečevima, a Dvejn Vašington trošio previše lopti na solo akcije, loš dan Karlika Džounsa je i te kako bio problem za Partizan, a period njegovog odsustva doprinio je potpunom raspadu kluba iz Humske.

Vidi opis Partizan ima start za pamćenje: Još samo jedna pobjeda dijeli crno-bijele od istorije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Čini se da je ovog puta situacija drugačija. Karlik Džouns ima zamjenu na terenu, ne dosljednu, ali dovoljnu da tim ne ispašta kad je plejmejker na zasluženom odmoru. U prvi plan se ističe sjajni Alesandro Pajola koji se polako vraća u formu, potom Luka Vildoza koji i te kako može da pomogne ne samo na prenosu lopte, već i na pažljivom praćenju poteza rivala, a šest ukradenih lopti u posljednjem susretu o tome i svjedoče. Ne smije se izostaviti i pomoć Kajla Olmena, ali i Lamara Stivensa koji su svoje zadatke dobro izveli i ono najvažnije - u trenucima kad je Partizanu to bilo najpotrebnije.

Možda to nije skupina najzvučnijih evroligaških imena, ali djeluje da je skupina najboljih ratnika u elitnom takmičenju.

Kako je Partizan ranijih godina započinjao sezonu?

Partizan je na krilima pobjede u Beogradskoj areni krenuo put Pariza, potom je i u Francuskoj slavio. Srijeda je dan odmora za crno-bijele, a u četvrtak će Beograđani put Minhena, gdje će u petak od 20 sati gostovati Bajernu. Tradicionalno neugodan domaćin, ali bi Partizan mogao da ima motiv više - u slučaju da crno-bijeli pobijede, to će biti bolji start i od onog iz 2007, kad je Partizan pobijedio Barselonu 81:78, a onda i Roan 88:87. Poslije toga Partizan nije uspio da pobijedi u prvom kolu, a vrlo rijetko je to činio i u drugom...

2025:

kolo: Poraz od Dubaija 89:76 kolo: Pobjeda nad Armanijem 80:78

2024:

kolo: Poraz od Baskonije 88:82 kolo: Poraz od Real Madrida 93:86

2023:

kolo: Poraz od Makabija 96:81 kolo: Pobjeda nad ASVEL-om 88:62

2022:

kolo: Poraz od ALBA-e 100:84 kolo: Poraz od Baskonije 103:96

2013:

kolo: Poraz od Barselone 67:60 kolo: Pobjeda nad Nanterom 73:43

2012:

kolo: Poraz od Bešiktaša 81:65 kolo: Poraz od CSKA 71:76

2011:

kolo: Poraz od Efesa 84:73 kolo: Poraz od Makabija 70:66

2010:

kolo: Poraz od Žalgirisa 73:62 kolo: Pobjeda nad Himkijem 72:68

2009:

kolo: Poraz od Unikahe 72:64 kolo: Poraz od Efesa 77:67

2008:

kolo: Poraz od Efesa 61:60 kolo: Pobjeda nad Realom 81:77

I u sezonama prije te, rekordne 2007, Partizan nije blistao u 21. vijeku. Najbolji učinak je imao od 2000. do 2004. kad je na startu sezone imao skor 1-1, ali je onda u 2004/05 i 2005/06 bio poražen od Avelina 66:64, a onda i od Efesa 78:63, a naredne sezone je Sijena bila bolja 82:75, a onda i Barselona poslije produžetka 91:89.

Šta čeka Partizan u oktobru u Evroligi?