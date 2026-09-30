Trener Partizana Đoan Penjaroja analizirao je pobjedu protiv Pariza, ističući važnost timske igre i podrške navijača.

Izvor: Partizan

Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je utiske poslije druge vezane pobjede na startu Evrolige. Crno-bijeli su bili bolji od Pariza na gostujućem terenu u meču koji je najprije bio tesan, a onda je "parni valjak" pokazao pravo umijeće u posljednjih 10 minuta. Ipak, Penjaroja je morao da istakne lošu igru svog tima na startu meča, ali ono što je bilo vrijedno pohvale jeste činjenica da se beogradski tim nije predao i kad je bilo loše na terenu.

"Srećni smo jer je za nas ovo bila važna utakmica, prije svega zato što je to bio naš prvi meč na gostovanju, a ekipa je veoma dobro reagovala. Prva tri-četiri minuta utakmice nismo igrali sa energijom koja nam je bila potrebna da bismo se takmičili protiv Pariza. Međutim, poslije toga mislim da smo igrali sa mnogo više energije, igrali smo zajedno i na kraju uspjeli da kontrolišemo ritam utakmice", rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja.

Vidi opis Đoan Penjaroja: "Ovako hoćemo da Partizan igra" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

"Za nas je veoma važno da igramo zajedno, kao tim. Imamo važne i kvalitetne igrače, ali ono što je u ovom trenutku ključno jeste da igramo zajedno, da ulažemo maksimalan trud i da dajemo 100 odsto od sebe, bilo da smo na terenu jedan ili pet minuta. To je način na koji želimo da igramo. Srećni smo zbog pobjede, ali za dva dana imamo novu utakmicu", dodao je iskusni Španac.

Partizan, iako je igrao u Parizu, nije bio sam. Dvorana je bila ispunjena navijačima beogradskog kluba, pa je atmosfera bila prava domaća. "Uvijek možemo da računamo na naše navijače, čak i kad igramo 3000 kilometara daleko od kuće. To je za mene veoma važno. Imao sam veliku sreću da budem trener Partizana. Prošle godine smo imali sličnu situaciju sa našim navijačima u Parizu, a i danas je atmosfera bila nevjerovatna."

Partizan u trećem kolu Evrolige gostuje Bajernu koji je na domaćem terenu poražen od Fenerbahčea. Ipak, to ne znači da je pred crno-bijelima lak zadatak. "Oni imaju svoje važne i talentovane igrače, posebno u nekim situacijama na kraju utakmice i nije lako kontrolisati ih. Za nas je veoma važno da igramo zajedno i da ulažemo maksimalan trud", zaključio je Đoan Penjaroja.