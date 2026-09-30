Saša Obradović počeo pobjedom u Hali sportova: Dominantan nastup Hapoela na Novom Beogradu

Saša Obradović je sa Hapoelom iz Jerusalima uspješno započeo Evrokup pobjedom protiv Roštoka, uz sjajne partije Loftona i Smita.

Izvor: MN PRESS

Srpski trener Saša Obradović sa Hapoelom iz Jerusalima ostvario je pobjedu na početku učešća u Evrokupu - protiv njemačkog Roštoka (25:18, 24:19, 24:17, 21:19). Na debiju na klupi izraelskog tima u Evrokupu Obradović je vidio odlične partije svog krilnog košarkaša Kenija Loftona (22 poena, 10 skokova), bivšeg plejmejkera Partizana Džejlina Smita (20 poena) i Šejka Miltona (14 poena), prošlosezonskog beka Partizana.

Jerusalim je naspram sebe imao ekipu koja prvi put učestvuje u takmičenju i njenog lidera Ti-Džej Kroketa, koji je samo u prvom poluvremenu ubacio čak šest trojki. Ipak, Hapoel je našao način da ga obuzda u drugom dijelu meča, čak i bez dvostrukog MVP-a takmičenja Džereda Harpera. U nastavku Kroket nije više pogađao, pa je završio meč sa učinkom od 22 poena, 6/10 za tri.

Među bivšim igračima crno-bijelih u Obradovićevom timu je i centar Dušan Miletić, koji je u pobjedi protiv Nijemaca ubacio šest poena i sa saigračima počeo učešće u Evrokupu u dobrom ritmu.

Hapoel Jerusalim Rostok Sivulvs Izvor: YouTube/Eurocup

Hapoel će i sljedeću utakmicu igrati na prostoru bivše Jugoslavije - protiv Cedevita Olimpije u Ljubljani 6. oktobra u hali "Stožice".