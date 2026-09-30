Džared Batler pričao je o problemima sa kojima se suočava Crvena zvezda i uvjeren je da će sve da dođe na svoje uskoro.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je loše ušla u novu sezonu. Odigrala je dva evroligaška meča u Beogradu i oba izgubila. Prvo od Žalgirisa, pa onda i od Hapoel Tel Aviva. O problemima i stanju unutar tima pričao je Džared Batler koji je bio najefikasniji u porazu sa 19 poena.

"Mislim i znam da svi žele rezultate odmah. Imamo novog trenera, nove igrače, potrebno je vrijeme. Prolazimo kroz to", rekao je Batler.

Vidi opis Džared Batler zna šta je glavni problem Zvezde: "Još uvijek nismo tim" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Pokušao je da objasni šta je razlog slabijih izdanja i dva neuspjeha na startu sezone. Ističe da se svi još uvijek traže.

"Ne radi se o nama da pokažemo talenat, već da pokažemo da smo tim. Mi smo individualci koji traže rješenje, rekao bih da još uvijek nismo tim. Kada dođemo do toga, neke gluposti će da se promijene, ali nismo još uvijek tim."

"Kao igrači, moramo da znamo"

Pogledajte 01:24 Džared Batler izjava Izvor: MONDO Izvor: MONDO

I pored drugog poraza navijači Zvezde su pružili podršku igračima, stali su uz njih poslije meča sa izraelskim klubom.

"To mi znači mnogo. Kao igrači moramo da znamo da su uz nas u teškim vremenima, pokazali su to sada."

Kod njega nema panike niti bilo čega sličnog. Uvjeren je da će stvari da dođu na svoje.

"Glave su visoko podignute, nada je tu. Još uvijek je rano, počeli smo isto i prošle sezone, glava je gore. Ne radi se o Efesu, već o nama, idemo dalje", zaključio je Batler.