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Željko Drčelić: Teško je i bolno, ali se crta povlači na kraju i navijači Zvezde to znaju"

Željko Drčelić: Teško je i bolno, ali se crta povlači na kraju i navijači Zvezde to znaju"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Željko Drčelić se oglasio poslije poraza Crvene zvezde od Hapoela i dao je punu podršku i igračima i stručnom štabu.

Željko Drčelić o porazu Crvene zvezde od Hapoela Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ima dva poraza u prva dva meča u Evroligi. Izgubila je od Hapoel Tel Aviva u Beogradskoj areni (81:80). Prvi čovjek kluba Željko Drčelić je poslije tog meča došao do svlačionice i pružio podršku i igračima i stručnom štabu.

"Da, teško je i bolno, ali sam siguran u ono što radimo. Rad, posvećenost i strpljenje će nas dovesti do cilja", rekao je Drčelić za "Meridiansport".

Ima poruku i za navijače, nema nikakvu dilemu da će sve doći na svoje.

"Crta se povlači na kraju. Naši navijači to znaju", zaključio je Drčelić.

Šta čeka Zvezdu u Evroligi?

Crvena zvezda još čeka evroligaški prvenac. Pokušaće to da učini već u četvrtak protiv Efesa u Areni (20 časova). Evo šta sve čeka crveno-bijele do kraja oktobra:

  • 1. oktobar Crvena zvezda - Efes (20 časova)
  • 8. oktobar Dubai - Crvena zvezda (18h)
  • 13. oktobar Asvel - Crvena zvezda (20h)
  • 16. oktobar Crvena zvezda - Pariz (20h)
  • 22. oktobar Partizan - Crvena zvezda (20.45h)
  • 27. oktobar Crvena zvezda - Makabi (20h)
  • 29. oktobar Crvena zvezda - Bajern (20h)

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Tagovi

KK Crvena zvezda Željko Drčelić Hapoel Tel Aviv Evroliga

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