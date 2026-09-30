Željko Drčelić se oglasio poslije poraza Crvene zvezde od Hapoela i dao je punu podršku i igračima i stručnom štabu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ima dva poraza u prva dva meča u Evroligi. Izgubila je od Hapoel Tel Aviva u Beogradskoj areni (81:80). Prvi čovjek kluba Željko Drčelić je poslije tog meča došao do svlačionice i pružio podršku i igračima i stručnom štabu.

"Da, teško je i bolno, ali sam siguran u ono što radimo. Rad, posvećenost i strpljenje će nas dovesti do cilja", rekao je Drčelić za "Meridiansport".

Vidi opis Željko Drčelić: Teško je i bolno, ali se crta povlači na kraju i navijači Zvezde to znaju" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Ima poruku i za navijače, nema nikakvu dilemu da će sve doći na svoje.

"Crta se povlači na kraju. Naši navijači to znaju", zaključio je Drčelić.

Šta čeka Zvezdu u Evroligi?

Vidi opis Željko Drčelić: Teško je i bolno, ali se crta povlači na kraju i navijači Zvezde to znaju" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Crvena zvezda još čeka evroligaški prvenac. Pokušaće to da učini već u četvrtak protiv Efesa u Areni (20 časova). Evo šta sve čeka crveno-bijele do kraja oktobra: