Željko Drčelić se oglasio poslije poraza Crvene zvezde od Hapoela i dao je punu podršku i igračima i stručnom štabu.
Crvena zvezda ima dva poraza u prva dva meča u Evroligi. Izgubila je od Hapoel Tel Aviva u Beogradskoj areni (81:80). Prvi čovjek kluba Željko Drčelić je poslije tog meča došao do svlačionice i pružio podršku i igračima i stručnom štabu.
"Da, teško je i bolno, ali sam siguran u ono što radimo. Rad, posvećenost i strpljenje će nas dovesti do cilja", rekao je Drčelić za "Meridiansport".
Željko Drčelić: Teško je i bolno, ali se crta povlači na kraju i navijači Zvezde to znaju"
Ima poruku i za navijače, nema nikakvu dilemu da će sve doći na svoje.
"Crta se povlači na kraju. Naši navijači to znaju", zaključio je Drčelić.
Šta čeka Zvezdu u Evroligi?
Željko Drčelić: Teško je i bolno, ali se crta povlači na kraju i navijači Zvezde to znaju"
Crvena zvezda još čeka evroligaški prvenac. Pokušaće to da učini već u četvrtak protiv Efesa u Areni (20 časova). Evo šta sve čeka crveno-bijele do kraja oktobra:
- 1. oktobar Crvena zvezda - Efes (20 časova)
- 8. oktobar Dubai - Crvena zvezda (18h)
- 13. oktobar Asvel - Crvena zvezda (20h)
- 16. oktobar Crvena zvezda - Pariz (20h)
- 22. oktobar Partizan - Crvena zvezda (20.45h)
- 27. oktobar Crvena zvezda - Makabi (20h)
- 29. oktobar Crvena zvezda - Bajern (20h)