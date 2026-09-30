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Zek Ledej: "Pamtim šta je moj otac govorio o slonovima"

Zek Ledej: "Pamtim šta je moj otac govorio o slonovima"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Zek Ledej je sa Hapoelom slavio protiv Crvene zvezde u Beogradskoj areni i poslije meča je pričao o sebi, ekipi, radu sa Dimitrisom Itudisom...

Zek Ledej o pobjedi Hapoela protiv Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Zek Ledej se s Hapoelom radovao protiv Crvene zvezde pošto je upisao pobjedu u Beogradskoj areni (81:80). Nekadašnji igrač Partizana meč je završio sa 12 poena i četiri skoka i objasnio je šta je bilo ključno za trijumf.

"Uspjeli smo da ih zaustavimo u nekim ključnim momentima, kontrolisali smo njihovu tranziciju, žive od trčanja poslije promašaja. Igrali smo dobru odbranu. Pobijedili smo, borili smo se.

I Vasa Micić je poslije meča istakao da je ekipi potrebno vrijeme i da se još uvijek upoznaju.

"Imamo još dosta posla, to je tačno. Imamo neke od najboljih igrača u Evropi. Idemo dan po dan. Moj otac je stalno govorio da slona ne možeš da pojedeš iz jednog zalogaja. Idemo zalogaj po zalogaj."

"Ja sam najpripremljeniji u Evropi"

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Zek Ledej izjava
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Poznat je Ledej po tome što nosi ranac i kada izlazi na teren, ima posebnu svesku sa bilješkama.

"Uvijek govorim da sam nepripremljeniji igrač u Evropi, sa bilješkama, idem da igram košarku. Treba da vjerujemo jedni drugima, da idemo dan po dan i postepeno.

Upitan je i šta piše u toj svesci.

"Da vidite moju svesku pomislićete da pišem na kineskom, kao da rješavam probleme iz hemije. Pokušavam da budem najbolja verzija sebe i da pomognem ekipi."

"Obradović, Šaras, Itudis..."

Pričao je malo i o treneru Dimitrisu Itudisu i početku njihove zajedničke saradnje.

"Blagosloven sam što imam sjajnu osnovu da radim sa trenerima sa istog 'trenerskog drveta'. Željko Obradović, Šarunas Jasikevičijus, sada Itudis, njegov jezik je sličan, ali trenerski stil je drugačiji. Ide u istom pravcu, blagosloven sam što radim sa svima. Želim da budem najbolji", zaključio je Ledej.

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Tagovi

Evroliga KK Crvena zvezda Hapoel Tel Aviv Zek Ledej

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