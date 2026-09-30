Vasa Micić: "Našutirao sam se, šta da radim? Kliknuće Zvezda"

Micić je prelomio meč za Hapoel protiv Zvezde, pa govorio o talentu crveno-bijelih

Izvor: MONDO/N.Stanojčić

Srpski plejmejker Vasilije Micić "prelomio" je meč Zvezde i Hapoela u Beogradskoj areni, ubacivši dvije trojke u završnici za pobjedu Izraelaca.

"Timski gledano, mislim da smo bili dobri generalno, u utakmici. Ovaj kraj je ličio malo na haos, ali dobro smo kontrolisali igru. Mislim da je Ilajdža Brajant igrao baš dobro prvo poluvrijeme, držao nas sve vrijeme, donosio dobre odluke. Definitivno mi imamo talenta napretek... Neke stvari treba da budu bolje. Oni su se vraćali konstantno, i uz navijače, naravno, ali iskreno, mislim da smo zaslužili danas pobjedu. Individualno, ja sam se našutirao, ali dobro, šta je tu je", rekao je on u tunelu Beogradske arene novinarima.

"Lijep je osjećaj ovoliko šutirati"

Vasilije Micić gleda ka sudiji u Areni

Izvor: MN PRESS

Micić je završio meč sa šutem za tri 3/14! Prije odlučujućih trojki je "vezao" i promašena slobodna bacanja pri rezultatu 69:74, u 38. minutu. A onda je počeo da pogađa.

"Pa šta da radim, nisam imao pojma koliko sam šutirao, ali tražio sam se cijelu utakmicu i eto, na kraju su ušli. Nisam dugo šutirao ovako, stvarno. Lijep je osjećaj."

Kako mu se čini Zvezda?

"Iskreno, ja sam gledao Žalgiris. Meni su oni bili bolji tim protiv Žalgirisa. Imali su te momente kada su oscilirali, ali kad imaju dobru energiju, kad su skoncentrisani, zaista imaju dosta talenta. Ovo je novi sistem i to je očigledno, ali ne mislim da uopšte izgledaju loše. I večeras su imali dobre momente. Traže se kao ekipa... Kad ima puno talenta, onda ima i puno ega. Neke stvari koje mi dosta teško hendlujemo od prošle godine, ali bolje imati talenta nego nemati. Tako da vjerujem da će u jednom trenutku sve da klikne,"

"Šta Itudis očekuje? Pojma nemam"

Izvor: MN PRESS

Šta Itudis očekuje od njega?

"Nemam pojma", nasmijao se Micić.

"On je trener koji priča dosta, koji ima takvu harizmu da je otvoren prema igračima, traži od svakog konkretne stvari, ali igra je nepredvidiva. Ja sam se prošle godine tražio, imao sam dobar početak, pa sam se izgubio malo u sredini sezone, pa sam završio, rekao bih, dobro sezonu, ali gradi se povjerenje između nas dvojice i na kraju, eto uspijem da igram 30 minuta. U tome sam najkomforniji i najvažnije mi je da se vraćam."