Dimitris Itudis ne želi da svojim izjavama stavlja dodatni teret na leđa trenera Zvezde Ibona Navara

Izvor: MN PRESS

Dimitris Itudis prvi je došao na konferenciju za medije poslije pobjede Hapoela protiv Crvene zvezde (81:80). Zbunio se, zaboravio protokol i krenuo odmah na srpskom jeziku da priča.

"Zaboravio sam da prvo treba na engleskom. Čestitam mom timu, bilo nam je važno da se vratimo poslije poraza u prvom meču. Imali smo izazov i igrali protiv kvalitetnog rivala pred njihovom publikom. Veliki izazov, pokazali smo karakter. Pokušavamo da integrišemo nove igrače u tim, da nađemo hemiju, da se suočimo sa izazovima, povrijedili su se neki igrači prije meča. Imamo drugačije okolnosti, stalno smo u avionu, igramo svaki meč u gostima", počeo je Itudis.

Vidi opis Dimitris Itudis: "Ne želim da stavim dodatni pritisak Ibonu Navaru" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Nastavio je da priča u istom dahu.

"Bili smo bolji tim, svi ćete se složiti. Imali smo dvocifrenu prednost. Ključni momenat bio je kada je Zvezda pojačala pritisak na lopti, bilo da je niža ili viša petorka. Poveli su sa jednim poenom, mi smo našli odgovor u odbrani i glavna strategija bila je da se lopta kreće. Nema toga u statistici, ali smo imali sjajno kretanje lopte i otvaranje na šutu za tri. Čestitam igračima, ovo je maraton. Sviđa mi se stav naše ekipe."

Nije se složio sa konstatacijom novinara da nikad lakše nije ostvario pobjedu protiv Zvezde.

"Lakše? Mi smo još uvijek na početku. Svaki trener traži vrijeme. Bilo bi odlično da je bilo još sedam dana priprema, da svi budemo živi i zdravi, da nađemo pravu hemiju. Rezultati su nužni, posebno za nas koji smo plej-of tim iz prve sezone Evrolige, vodili smo skoro tri mjeseca prošle sezone. Imali smo neke greške koje ne želimo da ponovimo. Ne vjerujem da Zvezda nema iste ambicije kao još 12 ekipa, to je mjesto u plej-ofu i plej-inu. Maraton je. Treba dati odgovor samim sebi. Mi nemamo domaći teren u Evroligi, stalno smo na strani."

"Napadali smo Džounsa i Batlera"

Vidi opis Dimitris Itudis: "Ne želim da stavim dodatni pritisak Ibonu Navaru" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Pričao je i o taktici za ovaj meč i šta je koristio.

"Zavisi naša igra i od Micića i Brajanta. Mislim da je bilo izvanredno što je Satoranski odmorio Vasu, pa je bio malo na dvojci, smanjili smo pritisak. Timovi moraju da odluče na koga će da stave najboljeg odbrambenog igrača. Koristili smo to da li na Batleru, Džounsu, kreirali smo sa te strane, to je jasno i bilo je uspješno. Ne zavisimo samo od njih. Nije tajna da zavisimo i od njih, ali je odbrana doprinijela. Ledej je dosta uticao kao četvrti igrač koji može da iskreira ili da sa niskog ili visokog posta iskreira ili mismetič ili poene."

"Motli će pomoći Zvezdi"

Džonatan Motli košarkaš Crvene zvezde na meču protiv Žalgirisa

Izvor: MN PRESS

Imao je priliku da sarađuje sa Džonatanom Motlijem i Krisom Džounsom koji su sada u Zvezdi.

"Dva igrača sa iskustvom, izvanredni su. Motlija znam iz Fenerbahčea. Kris je sjajan plejmejker. Džouns iz ličnih razloga nije nastavio. Mi smo bili zadovoljni sa njim, htjeli smo da ostane. Ali sticajem okolnosti i nekih njegovih stvari je odlučio da ide. Ja ga volim, sjajan je igrač. Obojica će da pomognu Zvezdi. Ne želim da stavim Ibonu pritisak dodatni, teret i slično. Mislim da veliki broj timova ciljaju plej-of."

"Kunem se da ništa nisam rekao, znamo svi Vasu"

Vidi opis Dimitris Itudis: "Ne želim da stavim dodatni pritisak Ibonu Navaru" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Upitan je o momentu kada se krstio poslije tehničke greške koju je dobio.

"Ako ti nije problem, ne bih o detaljima. Kunem se da ništa nisam rekao što je bilo ružno, psovka i nešto. Komuniciram sa sudijama kao svi treneri, ako sam zaslužio tehničku okej."

Vasa Micić je imao šut za tri jedan od 11 i onda je dao dvije ključne trojke.

"Znamo Vasine kvalitete, volio bih da nije bilo 1-11, bilo bi dobro da je 3-8. Ima dobar osjećaj i spejsing. Daj da vidimo protiv koga je zabio, kako, koji spejsing smo imali. Ima kvalitet. Imao je jedan šut iz daljine, izašla je lopta iz koša. Rekao sam mu da me ne zanima šut, igrač osjeća. Treba da bude iskreiran šut, može i iz driblinga. Svaki trening želi polaganja i bacanja i lake poene, šta god da zove, na kraju se svodi na te stvari. Sigurno su bili dagersi, te trojke. Ima kvalitet da bude i 3-3 i 3-5", zaključio je Itudis.