Luka Vildoza: "U svlačionici su mi rekli, nisam imao pojma"

Heroj Partizana Luka Vildoza je poslije pobjede nad Parizom iznio prve utiske.

Izvor: Arenasport 1

Partizan je pobijedio Pariz, a jedan od najvažnijih igrača crno-bijelih u ovom susretu bio je Luka Vildoza. Argentinac je imao čak šest ukradenih lopti, što je crno-bijelima promijenilo ritam meča i može se reći donijelo trijumf ekipi Đoana Penjaroje. Ipak, Vildoza je poslije meča istakao rad tima, a malo je govorio o svom uspjehu.

Luka Vildoza je u pobjedi nad Parizom imao šest ukradenih lopti, ali tokom meča nije znao koliko je pomogao timu. "Nemam ideju. Čuo sam u svlačionici, ali nisam imao ideju prije toga", rekao je Vildoza poslije pobjede.

Izvor: MN PRESS

Partizan nije igrao sjajno u prvih nekoliko minuta. Gubio je i "minus" 10 na startu meča. "Prvih pet minuta nismo igrali dobro. Kad je Pajola izašao na teren, promijenio je ritam utakmice, poslije toga smo uspjeli da kontrolišemo meč, bili smo u zaostatku u prvom poluvremenu. Uspjeli smo da promijenimo ritam, da kontrolišemo utakmicu. Posebno se istakao Karlik Džouns i uspjeli smo da pobijedimo", rekao je Vildoza.

Partizan je uspio da pobijedi, a posebno je dobro igrao u posljednjih 10 minuta. Luka Vildoza je bio jedan od najvažnijih u finišu, ali je riješio da svoju dobru igru ostavi po strani. "To je dobro. Ovo je ipak timska pobjeda, pokazali smo da imamo karakter, intenzitet. Svi smo dali trud na terenu, svi se trudimo da budemo dobri, da pomognemo timu", rekao je Luka Vildoza poslije meča.