Penjaroja potvrdio pojačanje Partizana: "Bandža Si je potpisao, ide sa nama"

Đoan Penjaroja potvrdio je da će Bandža Si da bude u timu za predstojeću duplu evroligašku nedjelju.

Izvor: MN PRESS

Partizan je imao probleme sa sastavom i prije povrede Derika Vilisa, a poslije povrede je bilo jasno da je pojačanje neophodno. Reagovali su što prije i potpisali kratkoročni ugovor sa Bandžom Sijem (36), igračem koji je već nosio crno-bijeli dres. Potpisao je kratkoročni ugovor sa klubom i biće u konkurenciji za mečeve protiv Pariza u Francuskoj i Bajerna u Minhenu.

"Derikova povreda je problem. Marfijev zakon, zar ne? Potreban nam je još jedan igrač u timu, posebno na poziciji četvorke. U meču sa Armanijem je Vilis igrao samo minut, sada imamo opciju sa Sijem, jer je trenirao sa nama i putovaće na gostovanja", rekao je Penjaroja.

Upitan je i za status Žofrija Lovernja koji je takođe povrijeđen.

"Lovernj je limitiran, još nekoliko dana, tri-četiri vjerovatno. Neće igrati protiv Pariza, vidjećemo za Bajern. Sa ostalima je sve u redu", poručio je Penjaroja.

"Air France" ponovo u crno-belom!



Vratio se Bandža Si! Tridesetšestogodišnji krilni košarkaš rođen u Parizu, potpisao je kratkoročni ugovor sa Partizanom Mozzart Bez i biće na raspolaganju treneru Penjaroji već od danas.



Si je prošao kompletne pripreme sa crno-belima, a…pic.twitter.com/aJNzMZL6CS — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)September 28, 2026

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!