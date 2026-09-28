logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Penjaroja potvrdio pojačanje Partizana: "Bandža Si je potpisao, ide sa nama"

Penjaroja potvrdio pojačanje Partizana: "Bandža Si je potpisao, ide sa nama"

Autor Nemanja Stanojčić
0

Đoan Penjaroja potvrdio je da će Bandža Si da bude u timu za predstojeću duplu evroligašku nedjelju.

Bandža Si se vratio u Partizan Izvor: MN PRESS

Partizan je imao probleme sa sastavom i prije povrede Derika Vilisa, a poslije povrede je bilo jasno da je pojačanje neophodno. Reagovali su što prije i potpisali kratkoročni ugovor sa Bandžom Sijem (36), igračem koji je već nosio crno-bijeli dres. Potpisao je kratkoročni ugovor sa klubom i biće u konkurenciji za mečeve protiv Pariza u Francuskoj i Bajerna u Minhenu.

"Derikova povreda je problem. Marfijev zakon, zar ne? Potreban nam je još jedan igrač u timu, posebno na poziciji četvorke. U meču sa Armanijem je Vilis igrao samo minut, sada imamo opciju sa Sijem, jer je trenirao sa nama i putovaće na gostovanja", rekao je Penjaroja.

Upitan je i za status Žofrija Lovernja koji je takođe povrijeđen.

"Lovernj je limitiran, još nekoliko dana, tri-četiri vjerovatno. Neće igrati protiv Pariza, vidjećemo za Bajern. Sa ostalima je sve u redu", poručio je Penjaroja.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Bandža Si košarka Evroliga Đoan Penjaroja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC