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Katastrofa za Milana Vukotića: Svađa, crveni karton, pa nova povreda

Katastrofa za Milana Vukotića: Svađa, crveni karton, pa nova povreda

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Milan Vukotić se povrijedio i ispao iz reprezentacije Crne Gore pred Ligu nacija. To je problem i za Partizan.

Povrijedio se Milan Vukotić Izvor: MN PRESS

Crnogorski fudbaler Milan Vukotić ispao je sa spiska reprezentacije uoči utakmica koje će "sokolovi" imati u predstojećem prozoru Lige nacija pošto se povrijedio. On je, zapravo, obnovio povredu koju je inače zadobio nedavno na "vječitom" derbiju protiv Crvene zvezde.

"Povređen je, a i specifična je situacija sa njim. Žao mi je zbog toga", rekao je selektor Crne Gore Mirko Vučinić u izjavi za crnogorske medije uoči utakmice sa Jermenijom.

Crna Gora je inače Ligu nacija počela pobjedom protiv Kipra (2:1), sada joj već u utorak slijedi gostovanje Jermeniji, pa Letoniji, a onda 5. oktobra i dočekuje Jermeniju. Tu ćemo vjerovatno saznati da li je Crna Gora na pravom putu sa trenerom Vučinićem i da li je moguće da ode u "B" diviziju.

Milan Vukotić isključen prije toga

Vukotić je odlično odigrao "vječiti" derbi, iako se u njemu povrijedio, potom je odigrao samo poluvrijeme protiv Vojvodine, da bi protiv Radnika bio isključen već u 35. minutu kada se posvađao sa sudijom Jovanovićem. Zbog toga će preskočiti i naredni meč Partizana koji je 10. oktobra protiv Novog Pazara, tako da bi mogao da se vrati za 17. oktobar i Železničar.

Ove sezone odigrao je 14 utakmica za Partizan i učestvovao je u četiri gola - jednom je dao gol, a tri puta je asistirao.

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Tagovi

Milan Vukotić fudbal FK Partizan

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