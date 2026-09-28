Vanredna izborna Skupština RS BiH 29. septembra: Poštovati zakon i statut!

Skupština je zakazana na inicijativu Rukometnog saveza Republike Srpske i njegovog predsjednika Marinka Umičevića uz potpise 15 delegata iz Srpske

Izvor: Rukometni savez Republike Srpske

Vanredna izborna Skupština Rukometnog saveza BiH biće održana u utorak, 29. septembra u hotelu "Park" u Doboju sa početkom od 13 časova. Ista je zakazana na inicijativu Rukometnog saveza Republike Srpske i njegovog predsjednika Marinka Umičevića uz potpise 15 delegata iz Srpske što je predviđeno članom 25. Statuta RS BIH.

"Idemo u Doboj iako ne znamo da li će biti Skupštine, jer nismo dobili ništa zvanično iz FBiH, ali se iskreno nadam da će se ista održati. Tačno je da smo je mi zakazali uz napomenu da se nije održala Skupština na nivou RS FBiH dok smo mi u Republici Srpskoj svoju održali prije tri mjeseca. Kakvo je trenutno stanje po meni jedino rješene je da sadašnji RS BiH ide u stečaj, pošto nema Upravnog i Nadzornog odbora, raznih komisija. Ovdje je najveći problem poreski broj i to traje već 16 godina i čini se da je sada došlo do vrhunca. Ovako više ne ide i mora se što prije nešto promijeniti, rukomet je možda i najljepši sport kojeg su srozali Bošnjaci iz Federacije BiH. Jedno je sigurno, a to je da se mora poštovati zakon i statut i moramo sutra vidjeti šta i kako dalje. Nadam se da ćemo se dogovoriti, da će odmah biti održana i sjednica UO RS BiH kako bi za sedam do 10 dana počela sezona u Premijer ligi", jasan je Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske.

Član Upravnog odbora Rukometnog saveza Republike Srpske Darko Savić takođe se osvrnuo na sutrašnju vanrednu izbornu Skupštinu RS BiH.

"Meni je stvarno nejasno kako su bošnjački klubovi 'prespavali' cijelo ljeto da bi tek sada počeli da zovu i da razgovaraju, a tri mjeseca nismo pričali dok smo mi bili spremni od juna. Hoće li doći, ili neće doći u Doboj, nije čovjek više ni u šta siguran, ne znamo na koji korak su se odlučili. Nećemo prihvatiti neka lažna obećanja na četiri dana pred izbore, da će Vlada pokriti mjesečnu ratu prema Poreskoj upravi, a to može trajati sljedećih 10 godina. To je po meni neozbiljno, nuditi to kao neki izlaz iz trenutne situacije, a jasno je da savez ne može funkcionisati na ovakav način", rekao je Darko Savić.

Vojislav Rađa i MRK Sloga iz Doboja biće domaćini vanredne izborne Skupštine RS BiH.

"Mislio sam biti oštar i da svašta kažem po pitanju Skupštine. Ostavio sam još jednu šansu onima koji se zaklinju u ovu državu, sve rade protiv nje i stalno traže krivca u nekim drugima, a sebe ne vide. Kao što zna da kaže predsjednik Marinko Umičević ljudi nikako da izađu iz čizama i krajnje je vrijeme da se dozovu pameti i da pokušaju da sutrašnja skupština uspije. Treba da poštuju zakone države u koju se zaklinju i vole, a ne da raznoraznim podvalama, domoljubljem, izvrću sve moguće zakone koji postoje. Oni ne poštuju odluke Ministarstava koja su im jasno napisali kako stoje stvari. Posjedujem dokumenta, jedan od Ministarstva finansija FBiH od 11. aprila 2018. godine i zaključak Poreske uprave Kantona Sarajeva iz 5. juna 2018. godine. Ministarstvo je jasno napisalo sve što mi tvrdimo od prvog dana od kada je formiran RS BiH prvi put u junu 2017. godine, da mi nismo pravni sljedbenici onog saveza iz 1994. i da ne mogu dati poreski broj, kao da mi ne možemo plaćati dugove tog saveza iz 1994. godine", naglasio je Vojislav Rađa.

(mondo.ba)

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