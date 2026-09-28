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KK Partizan se oglasio: "Idemo u produžetak"

KK Partizan se oglasio: "Idemo u produžetak"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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KK Partizan se oglasio i saopštio da će da pusti u prodaju dodatni kontingent sezonskih ulaznica.

KK Partizan pušta u prodaju dodatne sezonske ulaznice Izvor: MN PRESS

Partizan se oglasio i potvrdio da će da pusti u prodaju još sezonskih ulaznica. Dodatni kontigent karata biće pušten u prodaju od utorka i svi koji žele imaće priliku da obezbijede sebi mjesto u Areni.

"Na zahtjev navijača idemo u produžetak. Po završetku prodaje sezonskih ulaznica klub je donio odluku da prihvati veliki broj pristiglih zahtjeva i pusti dodatnih 1.000 sezonskih karata. Prodaja počinje sutra, iskoristi priliku. Vidimo se u Areni", poručili su crno-bijeli poslije dobrog starta sezone i pobjede protiv Armanija u Areni.

Partizan ove nedjelje ima duplo evroligaško kolo, prvo gostuje Parizu (29. septembar u 20.45), pa onda igra u Minhenu protiv Bajerna (2. oktobar u 20.00). Onda 8. oktobra gostuje Realu u Madridu, pa pred svojim navijačima dočekuje Željka Obradovića i Panatinaikos 13. oktobra (20.30).

Još uvijek se čeka odluka o početku sezone u ABA ligi, pa nije poznato kada bi trebalo da se odigraju mečevi u regionalnom takmičenju.

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Tagovi

KK Partizan košarka Evroliga

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