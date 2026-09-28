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Đilardino se vraća poslu: Proslavljeni napadač na klupi tima za koji je postigao preko 50 golova!

Đilardino se vraća poslu: Proslavljeni napadač na klupi tima za koji je postigao preko 50 golova!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Alberto Đilardino bi ubrzo trebalo da postane novi trener Parme.

Alberto Đilardino postaje trener Parme Izvor: Shutterstock

Alberto Đilardino bez posla je od februara 2026. godine kada se rastao sa Pizom, ali bi to uskoro trebalo da se promijeni.

Kako ovog ponedjeljka piše italijanski novinar Fabricio Romano, nekadašnji napadač brojnih italijanskih klubova trebalo bi uskoro da preuzme komandu nad ekipom Parme. Klub sa stadiona Enio Tardini loše je započeo novu sezonu u Seriji A. Ostvario je samo jednu pobjedu u prvih pet kola (1-1-3), pa je odlučio da se raziđe sa dosadašnjim strategom Karlosom Kuestom.

Izbor je, kako stižu informacije iz Italije, pao na Đilardina, koji je tokom igračke karijere branio boje Parme. U klubu je proveo tri godine, od 2002. do 2005. i za to vrijeme na 116 utkamica postigao 56 golova.

Ipak, najveći trag ostavio je u Fiorentini. Ljubičasti dres obukao je 157 puta, postigavši 63 gola, a ne smije se zaboraviti ni boravak u Milanu. Za rosonere je upisao 132 nastupa, uz 44 gola.

Bio je i u Veroni, Đenovi, Palermu, Bolonji... a ukupno je odigrao čak 514 utakmica u Seriji A.

U trenerskoj karijeri je osim već pomenute Pize vodio i Pro Verćeli, Sijenu i Đenovu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Alberto Đilardino fudbal Serija A treneri Parma

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