Boban Marjanović pričao je posebno o saradnji sa Duškom Vujoševićem u CSKA, NBA ligi, Nikoli Jokiću...

Izvor: X&O's CHAT/Youtube

Boban Marjanović (38) još uvijek igra košarku i ne planira da ide u penziju. Rođen je u Boljevcu, počeo je u Hemofarmu, pa je otišao u CSKA i tamo sarađivao sa Duškom Vujoševićem. Igrao je za Žalgiris, Nižnji Novgorod, Radnički iz Kragujevca, Megu, Crvenu zvezdu i onda je otišao u NBA. Tamo je bio u San Antoniju, Detroitu, Klipersima, Filadelfiji, Dalasu, Hjustonu, pa se vratio u Evropu i bio u Fenerbhačeu. Onda u Ženjangu, Iliriji, sada je na Filipinima.

O svojoj karijeri i svemu kroz šta je prošao je pričao u podkastu "X&O's chat". Prisjetio se perioda u redovima "armejaca".

Vidi opis Boban Marjanović: "Nije istina da su igrači bojkotovali Duška Vujoševića" Boban Marjanović u dresu CSKA Moskve Boban Marjanović u dresu CSKA Moskve Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Angelos Tzortzinis / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Angelos Tzortzinis / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Iz Hemofarma sam otišao u CSKA, kad je otišao Dule Vujošević. Međutim, imali smo dosta problema sa povredama, skoro da niko nije bio zdrav. Hrjapa, Smodiš, Holden imao nešto sa srcem, Saša Kaun sa koljenom, Šiškauskas isto, Šved, Gordon iz Cibone i ja smo ostali. Meni to prvi put u Evroligi, sudije mi ne sviraju nijedan faul. Ima i jedna slika pri šutu, bolna grimasa na licu, čovjek mi zadnjicom skočio na glavu, drugi me udara po ruci i nema faula", počeo je Marjanović.

Nastavio je da priča u istom dahu.

"Šta očekuješ? Da klinac od 22 godine, Gordon od 23, Šved sa 22 i ostali ruski igrači osvoje Evroligu? Nije to realno. Zbog toga mislim da ove priče što ljudi pričaju, da su igrači bojkotovali Duleta - nije to tačno. Jednostavno je, nismo imali dobar sastav. Momci su već imali ugovore, nisi mogao da ih zamijeniš, nisu igrali zbog povreda."

"Sa Jokićem na pljeskavicu"

Vidi opis Boban Marjanović: "Nije istina da su igrači bojkotovali Duška Vujoševića" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ispričao je Bobi i jednu zanimljivu priču o odnosu sa Nikolom Jokićem.

"Sjajan je momak, pravi car, nisu ga promijenili slava i novac. Skroman je, na zemlji, možeš mnogo da naučiš od njega. Sjećam se da smo poslije jednog treninga otišli da uzmemo pljeskavicu na nekom kiosku ili tako nešto. Možeš li da zamisliš da ta slika sada postoji? Sjedimo u crvenom Audiju A4, jedemo pljeskavicu i pijemo Ivi sok. To je iskustvo koje nikad ne zaboravljaš."

"Greg mi je poslao poruku"

Posebno je pričao o periodu u San Antoniju i odluci da napusti klub i pređe u Detroit. Tada je dobio ponudu od Pistonsa za trogodišnji ugovor vrijedan 21 milion dolara.

"Imao sam poruku od Grega u kojoj je pisalo 'Želimo te, hoćemo te, bićeš prvi centar, igraćeš toliko, ali pametnije je za tebe da prihvatiš ponudu, jer su pare nevjerovatne. Uvijek ćeš biti jedan od nas'. Teška srca. Vagao sam to nedjelju dana da li da prihvatim. Na kraju sam povukao potez. Rekao sam da sam možda ja odgovoran za svoje odgovore, ali sam htio da ostanem, da igram sa Lamarkusom Oldrižem. Nisam siguran da bih sada to odbio. Sve se dešava sa razlogom. Sigurno postoji razlog zašto se ovo dogodilo", zaključio je Marjanović.