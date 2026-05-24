Bijesni Boban Marjanović napravio haos u Sloveniji, htio sa se obračuna sa navijačima

Snažni centar Boban Marjanović isključen na meču Krke i Ilirije, a zatim ušao u sukob sa navijačima domaće ekipe.

Izvor: X/Greg's Court

Srpski košarkaš Boban Marjanović našao se u centru pažnje košarkaške javnosti tokom meča između ekipa Krke iz Novog Mesta i Ilirije u slovenačkom šampionatu, gdje je u pobjedi domaće ekipe (97:74), umalo došlo i do nemilih scena u dvorani "Leon Štukelj". Upravo je Marjanović, koji nije poznat po kratkom fitilju, bio spreman za obračun sa nekim na tribinama.

Marjanović je isključen tokom četvrte dionice meča, a dok je napuštao halu dobio je uvrede sa tribina na koje je odlučio da reaguje. Prstom je pokazivao ka nekom navijaču Krke, a zatim želio i da ode do njega - u čemu ga je, između ostalih, spriječio Saša Dončić. Otac najboljeg slovenačkog košarkaša i Marjanovićevog dobrog prijatelja Luke Dončića potrudio se da zaustavi Bobana Marjanovića prije nego što sukob eskalira. Pogledajte kako je to izgledalo:

BOBAN GOT CRAZY! Boban Marjanovic lost his nerves in the Krka - Ilirija match! Saša Doncic takes action! Full highlights :https://t.co/zr9ZNu5FWrpic.twitter.com/xDpYgX7AKj — Greg's Court (@DoncicNo1)May 23, 2026

Saša Dončić i Boban Marjanović imali su kratku raspravu, a srpski košarkaš nije stigao na tribine gdje bi gotovo izvesno došlo do fizičkog obračuna. Zaustavljen je, iako mu se na licu vidjelo da nije zadovoljan zbog toga, pošto je nekoliko puta pogledao ka navijačima Krke sa kojima je imao sukob.

Prije isključenja na ovom meču Boban Marjanović je imao 12 poena i 15 skokova, za 26 minuta provedenih na terenu. Porazom u Novom Mestu njegov tim je izgubio šanse da se domogne titule, a u finalu će igrati Cedevita Olimpija i Krka. Finalna serija u Sloveniji počinje 27. maja.