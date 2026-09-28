Banjaluka dobija novu kajak stazu

Staza će biti otvorena u utorak (29. septembar) u 19.00 časova.
Novouređena kajak staza, u banjalučkom naselju Srpske Toplice, biće otvorena u utorak (29. septembar) u 19.00 časova.
Banjaluka će tako dobiti još jedan novi sadržaj uz rijeku Vrbas, a kako je saopšteno iz Gradske uprave, pripremljen je program za sve generacije, a sve sa ciljem da se građanima približe sport, rekreacija i aktivan način života uz rijeku.
"Posjetioci će imati priliku da se oprobaju na novoj stazi kroz besplatan probni trening, uz stručni nadzor, a posebno veče upotpuniće muzički program i nastup di – džeja. Jedan od najatraktivnijih dijelova večernjeg programa biće kajak svjetlosni šou, odnosno performans na vodi koji će Vrbasu i novoj kajak stazi dati posebnu atmosferu", kažu iz Grada Banjaluka.
(mondo.ba)
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