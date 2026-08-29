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Istorijski uspjeh srpskog kajaka: Nikad brži četverac, četvrti su na svijetu

Istorijski uspjeh srpskog kajaka: Nikad brži četverac, četvrti su na svijetu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski četverac u kajaku ostvario je istorijski uspjeh, osvojivši četvrto mjesto na svijetu

Srpski četverac četvrti na svijetu u kajaku Izvor: Hájek Ondřej / ČTK / Profimedia

Istorijski uspjeh srpskog četverca! Kajakaški savez saopštio je da su Žarko Jakovljević, Strahinja Dragosavljević, Marko Dragosavljević i Branko Lagundžić osvojili četvrto mjesto na svijetu u olimpijskoj disciplini K4 500 m rezultatom 1:25.76.

To je najbolji plasman muškog četverca Srbije u ovoj olimpijskoj disciplini na svjetskim prvenstvima u istoriji srpskog kajaka. Od svjetske bronze dijelile su ih samo 23 stotinke, naglašeno je.

Pogledajte trku za pamćenje srpskog četverca.

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Kajak

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