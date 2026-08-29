Istorijski uspjeh srpskog kajaka: Nikad brži četverac, četvrti su na svijetu

Srpski četverac u kajaku ostvario je istorijski uspjeh, osvojivši četvrto mjesto na svijetu
Istorijski uspjeh srpskog četverca! Kajakaški savez saopštio je da su Žarko Jakovljević, Strahinja Dragosavljević, Marko Dragosavljević i Branko Lagundžić osvojili četvrto mjesto na svijetu u olimpijskoj disciplini K4 500 m rezultatom 1:25.76.
To je najbolji plasman muškog četverca Srbije u ovoj olimpijskoj disciplini na svjetskim prvenstvima u istoriji srpskog kajaka. Od svjetske bronze dijelile su ih samo 23 stotinke, naglašeno je.
Pogledajte trku za pamćenje srpskog četverca.
ISTORIJSKI REZULTAT SRPSKOG ČETVERCA!— Kajakaški savez Srbije #kajaksrbija (@KajakSrbija)August 28, 2026
Žarko Jakovljević, Strahinja Dragosavljević, Marko Dragosavljević i Branko Lagundžić osvojili su četvrto mesto na svetu u olimpijskoj disciplini K4 500 m rezultatom 1:25.76.
To je najbolji plasman muškog četverca Srbije u ovoj…pic.twitter.com/gQfswoGGa4