Istorijski uspjeh srpskog kajaka: Nikad brži četverac, četvrti su na svijetu

Srpski četverac u kajaku ostvario je istorijski uspjeh, osvojivši četvrto mjesto na svijetu

Izvor: Hájek Ondřej / ČTK / Profimedia

Istorijski uspjeh srpskog četverca! Kajakaški savez saopštio je da su Žarko Jakovljević, Strahinja Dragosavljević, Marko Dragosavljević i Branko Lagundžić osvojili četvrto mjesto na svijetu u olimpijskoj disciplini K4 500 m rezultatom 1:25.76.

To je najbolji plasman muškog četverca Srbije u ovoj olimpijskoj disciplini na svjetskim prvenstvima u istoriji srpskog kajaka. Od svjetske bronze dijelile su ih samo 23 stotinke, naglašeno je.

Pogledajte trku za pamćenje srpskog četverca.