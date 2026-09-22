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Nikola Grbić zgazio Nemačku: Poljska ušla u deseto uzastopno polufinale otkako je vodi legendarni Srbin

Nikola Grbić zgazio Nemačku: Poljska ušla u deseto uzastopno polufinale otkako je vodi legendarni Srbin

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Nikola Grbić je sa Poljskom nastavio da dominira i sada je u polufinalu Evropskog prvenstva u odbojci.

Nikola Grbić odveo Poljsku u polufinale Evropskog prvenstva Izvor: PressFocus / Sipa USA / Profimedia

Nikola Grbić ne staje! Njegova Poljska je rutinski sa 3:0 u setovima (25:23, 25:17, 25:17) i tako se plasirala u polufinale Evropskom prvenstvu. Tako je nekadašnji legendarni kapiten Srbije i bivši selektor na korak od medalje. Ovo je deseto polufinale na deset takmičenja u kojima je Grbić selektor Poljske.

Nezaustavljiv je bio Vilfredo Leon i iako je u dva seta vrlo blizu bila Njemačka, nije uspjela da se odbrani od Poljaka. U prvom setu je Poljska bila bolja u neizvjesnoj završnici, zatim je zgazila rivala, a u trećem setu Nijemci su vodili 14:11, a onda su samo stali i ugasili se. 

Na prethodnom Evropskom prvenstvu Poljska je završila sa zlatom oko vrata, dok su 2021. i 2019. kada ih nije vodio Nikola Grbić dva puta bili bronzani.

U drugom meču četvrfinala Francuska je svladala Rumuniju vrlo ubedlivo 3:0 (25:16, 25:19, 25:19) i tako je zakazala duel sa pobednikom četvfinalnog duela izmešu Italije i Finske. Četvrfinala se završavaju u sredu kada će Belgija i Slovenija odigrati svoj duel u 16 časova, a Italija i Finska će se sastati od 21:05.

Šta je sve osvojio Nikola Grbić sa Poljskom?

Sjeo je na klupu Poljske 2022. godine kada je doživeo otkaze u Srbiji i Italiji u tri mjeseca. Ipak od tada kreće njegov nevjerovatan uspon. Tri puta je osvojio Ligu nacija, a dva puta bio treći, prije dvije godine je postao šampion Evrope, a na Svjetskim prvenstvima ima srebro i bronzu. Na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. bio je srebrni.

"Hvala na čestitkama, hvala navijačima koji su došli da isprate ovu utakmicu. Šta da kažem dobro se završila utakmica za nas. U prvom setu smo znali da ne smemo da im dozvolimo, nastavili smo da pritiskamo. Sada smo koncentrisani na polufinale i pristup će nam biti isti kao i do sada", rekao je poslije ovo meča Vilfredo Leon. 

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Odbojka

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