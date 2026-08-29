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Srbija ima vicešampiona svijeta u kajaku: Došao je kraj čekanju, Dragosavljević obradovao naciju poslije 7 godina

Srbija ima vicešampiona svijeta u kajaku: Došao je kraj čekanju, Dragosavljević obradovao naciju poslije 7 godina

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Marko Dragosavljević konačno se okitio medaljom sa Svjetskog prvenstva.

Marko Dragosavljević osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u kajaku Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Srpski kajakaš Marko Dragosavljević osvojio je srebrnu medalju u disciplini K1 200 m na Svjetskom prvenstvu u Poznanju. Srpski reprezentativac zauzeo je drugo mjesto u velikom finalu rezultatom 34.72 sekunde.

Ovo je prva medalja za srpsku reprezentaciju sa svjetskih prvenstava poslije sedam godina. Posljednju medalju srpski kajak osvojio je 2019. godine, takođe u disciplini K1 200 m, kada je Srbija stigla do srebrnog odličja.

Dragosavljeviću je ovo prva medalja sa svjetske smotre u bogatoj seniorskoj karijeri. U disciplini K1 200 m već ima četiri medalje sa evropskih prvenstava, među kojima su i dva zlata, a sada je toj kolekciji dodao i prvo svjetsko odličje.

Titulu prvaka svijeta u Poznanju osvojio je Italijan Andrea Domeniko Di Liberto rezultatom 34.15, dok je bronza pripala Špancu Karlosu Arevalu sa 34.98.

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Tagovi

Marko Dragosavljević Srbija Kajak

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