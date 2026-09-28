Jirgen Klop promijenio pola tima Njemačke: Sa skroz drugim igračima ide na Srbiju

Fudbalska reprezentacija Srbije se suočava sa Njemačkom u Minhenu, tražeći prvu pobjedu nakon četiri poraza. Klop mijenja tim za ovaj ključni meč.

Izvor: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije je na novom početku i želi da poslije četiri vezana poraza konačno dođe do pobjede, ali to neće biti lako jer je naredni rival - Njemačka. I to u Minhenu, u četvrtak 1. oktobra. Da stvar bude gora po "orlove" - i Nijemci su na novom početku i važno im je da podignu moral koji se nije popravio ni dolaskom Jirgena Klopa, koga su već počele da kritikuju legende njemačkog fudbala poput Bastijana Švajnštajgera.

Zbog toga je Klop odmah digao glas, počeo je da brani svoje reprezentativce, dok je napravio veliki broj promjena za "finale" sa Srbijom, kako je nazvao predstojeći meč na "Alijanc areni".

Zašto je Klop promijenio tim?

Zbog novog sistema Lige nacija, gdje je prvi "prozor" produžen i u njemu svaka od reprezentacija igra po četiri utakmice, tako da je Jirgen Klop odlučio da napravi revoluciju i pozvao je 44 igrača, odnosno dva tima.

Samo osmorica igrača koja su igrala protiv Holandije i Grčke - zaigraće u meču protiv Srbije. To su Virc, Bukrhart, golman Fin Damen, odnosno Filip Treu, Janik Englehart, Bambase Konte, Serž Gnabri i Niko Šloterbek. Ipak, neki od njih nisu bili čak ni planirani za ove utakmice, ali su povrede Musijale, Haverca i ostalih uticale na izmjene.

Takođe, otpadaju Džošua Kimih, Džonatan Ta, Mark-Andre ter Štegen i mnogi drugi. Evo ko je na spisku:

Golmani : Noa Atubolu (Ajntraht Frankfurt), Fin Damen (Augzburg), Jonas Urbig (Bajern Minhen)

: Noa Atubolu (Ajntraht Frankfurt), Fin Damen (Augzburg), Jonas Urbig (Bajern Minhen) Odbrana : Valdemar Anton (Borusija Dortmund), Ridle Baku (Lajpzig), Fin Jelč (Štutgart), Maksimilijan Mitelštat (Štutgart), David Raum (Lajpcig), Malik Tšau (Njukasl), Niko Šloterbek (Borusija Dortmund), Filip Treu (Frajburg)

: Valdemar Anton (Borusija Dortmund), Ridle Baku (Lajpzig), Fin Jelč (Štutgart), Maksimilijan Mitelštat (Štutgart), David Raum (Lajpcig), Malik Tšau (Njukasl), Niko Šloterbek (Borusija Dortmund), Filip Treu (Frajburg) Sredina : Mika Baur (Seltik), Tom Bišof (Bajern Minhen), Bambase Konte (Hofenhajm) Said El Mala (Keln), Janik Engelhart (Frajburg), Serž Gnabri (Bajern Minhen), Vitali Janelt (Brentford), Lenart Karl (Bajern Minhen), Feliks Kajdel (Elversberg), Aleksandar Pavlović (Bajern Minhen), Deri Šerhant (Frajburg), Florijan Virc (Liverpul)

: Mika Baur (Seltik), Tom Bišof (Bajern Minhen), Bambase Konte (Hofenhajm) Said El Mala (Keln), Janik Engelhart (Frajburg), Serž Gnabri (Bajern Minhen), Vitali Janelt (Brentford), Lenart Karl (Bajern Minhen), Feliks Kajdel (Elversberg), Aleksandar Pavlović (Bajern Minhen), Deri Šerhant (Frajburg), Florijan Virc (Liverpul) Napad: Jonatan Burkhart (Ajntraht Frankfurt), Nik Voltemade (Juventus)

Šta je Klop rekao pred Srbiju?

Istakao je novi selektor Njemačke da uživa u formiranju novog tima, ali da je potrebno strpljenje pošto su "panceri" na sasvim novom početku.

"Idem sad da se odmorim, jer imamo novu utakmicu za tri dana. Još jedan krucijalan meč za nas, kao da je finale", rekao je on.

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