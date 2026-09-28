Bastijan Švajnštajger kritikuje pred Srbiju: "Njemačka postala prosječan tim, sve nam zavisi od jednog igrača"

Njemačka reprezentacija doživela je poraz od Grčke, a Jirgen Klop se suočava sa kritikama. Švajnštajger kaže da je reprezentacija prosječna.

Izvor: ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia

Reprezentacija Njemačke doživjela je veoma neprijatan poraz od Grčke na domaćem debiju Jirgena Klopa i dočekuje Srbiju u četvrtak sa apsolutnim imperativom pobjede, što je jako loša vijest za "orlove".

Druga loša vijest je ta da se Klopova Njemačka već suočava sa teškim kritikama, koje je izrekao i Bastijan Švajnštajger (42), nekadašnji "srpski zet" i šampion svijeta iz Brazila 2014. godine.

"Više nismo vrhunska reprezentacija. Stigli smo do prosječnosti. Više nemamo takve igrače koji prave razliku", rekao je on za televiziju ARD, na kojoj je stručni konsultant.

Švajnštajger je ocijenio da je u ovom trenutku najveći problem Njemačke njena loša organizacija igre, odnosno "iznošenje" lopte.

"Kada moramo da iznesemo loptu otpozadi, jedini koji može da odigra kreativne pasove jeste Kimih. On je jedini. Ako njega nema, onda postaje teško", rekao je Švajnštajger.

"Klop pravi tim da igra njegov fudbal"

Kao i Srbija i velika većina reprezentacija, Nijemci koriste Ligu nacija za uigravanje za kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Za sada imaju bod iz ispuštene pobjede protiv Holandije u gostima i poraz od Grčke Ivana Jovanovića.

"Ispravno je da se isprobaju svi igrači koji dolaze u obzir za reprezentaciju, da bi se napravila ekipa koja će igrati fudbal Jirgena Klopa. Nadamo se da ćemo takvu reprezentaciju vidjeti u novembru. Za sada je ovo samo testiranje", dodao je "Basti".

Nemačka će sljedeći meč igrati u četvrtak, 1. oktobra u Minhenu, na Alijanc areni protiv Srbije, a onda će 4. oktobra gostovati Grčkoj u Solunu, na stadionu "Tumba".

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