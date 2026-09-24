Golčina pokvarila Klopov debi na klupi Njemačke: Kodi Gakpo poletio pred dolazak na "Marakanu"

U uzbudljivom meču u grupi Srbije, Holandija izborila remi protiv Njemačke golom u drugom minutu nadoknade (1:1). Jirgen Klop ostao bez pobjede zbog svog bivšeg igrača, Kodija Gakpa.

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Uzbudljivo je bilo u Beogradu na meču Srbija - Grčka (1:2), a dramatično je završeno i na "Johan Krojf" Areni u Amsterdamu - Holandija - Njemačka 1:1.

Utakmica u Ajaksovom domu označila je početak novih era za obje reprezentacije - na klupi Holandije debitovao je Ćavi Ernandez, dok je Jirgen Klop vodio svoj prvi zvanični meč kao selektor Njemačke. Nijemci su poveli u 32. minutu udarcem Feliksa Nmeče poslije odbijene lopte, u situaciji u kojoj je na terenu ležao povrijeđeni Brajan Brobi, holandski centarfor koji je eksplodirao ove sezone u Premijer ligi. Nedugo poslije toga je centarfor i izašao sa terena i nije djelovao dobro...

Uspijevali su Nijemci da održe prednost tokom većeg dijela meča i promašivali su svoje šanse, što je izazivalo burne reakcije Jirgena Klopa, a Holandija je u samom finišu izvršila pritisak i uspjela da izjednači u drugom minutu sudijske nadoknade. Strijelac je bio Kodi Gakpo, napadač Liverpula, na spektakularnu asistenciju Rubena van Bomela, "spoljnim" dijelom kopačke.

CODY GAKPO HAS EQUALIZED IN THE 92ND MINUTE FOR NETHERLANDS! WHAT A BEAUTIFUL ASSIST! pic.twitter.com/v3e0ga0Zl1 — Tekkers Foot (@tekkersfoot)September 24, 2026

Bivši Klopov špic na Enfildu pokvario je svom bivšem šefu debi na klupi Njemačke jednim od ljepših golova u karijeri (na slici) - akrobatski je skočio i spektakularnim volej-udarcem savladao njemačku "jedinicu" Mark-Andre Ter Štegena.

Srbija se nalazi u Grupi A2 Lige A zajedno sa Holandijom, Njemačkom i Grčkom. Podjela bodova između dva glavna favorita grupe ide na ruku srpskom timu, jer na samom startu takmičenja nijedna od dve velesile nije uspjela da ode na tri boda. Ipak, trebalo bi biti objektivan i reći da će biti pakleno teško preskočiti neku od ove dvije ekipe, kao i Grčku, koja je u četvrtak uveče pobijjedila na "Marakani", golom u 90+5. minutu utakmice.

Holandija u nedjelju, 27. septembra 2026. godine, igra sljedeću utakmicu upravo protiv Srbije, na "Marakani" od 18 časova.

(MONDO)