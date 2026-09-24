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Prva izjava Ibona Navara nakon poraza Crvene zvezde od Žalgirisa

Prva izjava Ibona Navara nakon poraza Crvene zvezde od Žalgirisa

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Ibon Navaro dao je kratku izjavu poslije poraza Crvene zvezde od Žalgirisa

ibon navaro prva izjava poslije poraza crvene zvezde Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda krenula je porazom u Evroligi. U Beogradskoj areni je izgubila od Žalgirisa (83:77). Previše grešaka u drugom poluvremenu, loše odluke u najvažnijim momentima i previše faulova od strane pojedinaca skupo su koštale crveno-bijele.

Po završetku meča je Ibon Navaro dao kratku izjavu Kristini Tomić i iznio je svoje viđenje utakmice ukratko.

"U drugom poluvremenu nismo mogli da stvorimo prednost, posebno u reketu. Imali smo previše faulova u bonusu u posljednjem kvartalu. U najvažnijim momentima su oni igrali pametnije", poručio je Navaro.

BONUS VIDEO:

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00:28
Slavlje igrača i navijača Žalgirisa
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)

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Tagovi

KK Crvena zvezda Ibon Navaro Evroliga

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