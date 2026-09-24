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Veljko Paunović: "Bolno, baš bolno"

Veljko Paunović: "Bolno, baš bolno"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srbija je doživjela bolan poraz od Grčke, primivši gol u 95. minutu. Paunović analizira uzroke i poručuje igračima da budu strpljivi.

Veljko Paunović Izvor: MN PRESS

Srbija je izgubila od Grčke baš bolno, primljenim golom u 95. minutu, nekoliko trenutaka poslije dvije velike prilike za vođstvo.

"Mislim da su nas upravo posljednje prilike koje smo imali ponijele naprijed. Malo smo ostali previše otvoreni i neoprezni u zadnjoj liniji. Rotacijama koje su napravili doveli su loptu u zadnju trećinu. Njihov igrač (Duvikas) koji je postigao gol bio je brži od naše odbrane...", rekao je kratko Paunović za TV Arena sport.

Zašto je Srbija primila gol u sudijskoj nadoknadi? Paunović je osjetio da je ekipu povukla dobra igra, kao i stvorene šanse.

"Posljedica je toga što smo imali dobar impuls pri kraju, u posljednjih 10-15 minuta, svi smo vjerovali da možemo da postignemo gol. Primili smo gol u kontranapadu u situaciji u kojoj je trebalo da bolje stojimo. Bolno... Bolno i poučno", konstatovao je selektor.

"Zašto žurimo u napadu? Neka se majstori udruže"

Veljko Paunović daje instrukcije igračima na meču Srbija - Grčka
Izvor: MN PRESS

Imao je Paunović šta da poruči igračima - da je potrebno da više i strpljivije igraju fudbal.

"Treba istaći zajedništvo, borbenost i momente u kojima smo imali loptu, na čemu smo insistirali. Grci su odlični sa loptom, lako dolaze u zadnju trećinu, teško im je oduzeti. Međutim, i mi kada smo bili sa loptom bili smo efikasni, trebalo bi da imamo više samopouzdanja da kombinatorikom prelazimo na njihovu polovinu. I da ne žurimo da završavamo napade. To se dogodilo kod gola koji smo postigli. Bili smo strpljivi, namjestili smo se u našu ofanzivnu, napadačku formaciju, napravili smo nekoliko pasova sa jedne na drugu stranu, majstori su se onda udružili i napravili lijepu akciju kod prvog gola. Falilo je više toga."

U nedjelju u 18 časova na "Marakani" Srbija igra protiv Holandije.

"Moramo da se oporavimo. Veliki je udarac, i neriješen rezultat bi nas bolio, poraz je zaista težak, ali dižemo glavu i idemo dalje."

Bonus video: Gol Grčke za pobjedu na Marakani

Tasos Duvikas dao gol za vođstvo Grčke 2:1 na Marakani protiv Srbije
Izvor: YouTube/TV Arena sport

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Tagovi

orlovi Srbija Grčka Liga nacija Veljko Paunović

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