20 : 02 Ivan Jovanović se vratio kući Srpski stručnjak Ivan Jovanović (64) sa klupe Grčke poslije dugo vremena vodi ekipu u Srbiji. On je napustio Srbiju još 1989. godine, kada je kao igrač Rada otišao u Iraklis i u njemu proveo čak 10 godina, sve do kraja karijere. U Grčkoj je i počeo svoju trenersku karijeru 2001, radio je na Kipru vodeći APOEL, u Emiratima vodeći Al-Nasr, pa opet u Grčkoj, u Panatinaikosu i od 2024. je selektor Grčke. Izvor: MN PRESS

19 : 57 Sastav Grčke Izvor: uefa.com

19 : 37 Tadić je kapiten i igra od starta! Srbija: Vanja Milinković - Savić - Simić, Eraković, Pavlović - Kostić, Sergej Milinković-Savić, Maksimović, Živković - Tadić - Cvetković, Jović.

19 : 36 Sudi Šveđanin koji je nedavno Zvezdi sudio u debaklu Glavni arbitar je Glen Niberg iz Švedske, kojem će pomagati zemljaci Mahbod Beigi i Andreas Soderkvist. On je sudio meč Zvezda - Hapoel Ber Ševa u plej-ofu za Ligu šampiona ove sezone, u kojima je počeo evropski krah crveno-bijelih u kvalifikacijama. Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

18 : 20 Zašto je Veljko nudio ostavku? Selektor Srbije Veljko Paunović otkrio je prije nekoliko dana da je čelnicima Fudbalskog saveza Srbije ponudio ostavku. On je bio spreman da napusti mjesto selektora nacionalnog tima jer je bio razočaran situacijom u reprezentaciji prilikom okupljanja u junu, na kraju prethodne sezone i nekoliko dana pred početak Svjetskog prvenstva. Brojni fudbaleri pronašli su izgovore i otkazali dolazak u reprezentaciju, pa je kombinovani tim doživio dva debakla protiv Zelenortskih Ostrva (3:0) i Meksika (5:1) dok su se najbolje svjetske selekcije pripremale za Mundijal. Paunović nije bio zadovoljan onim što vidi, ali ni ponašanjem igrača koji nisu tu, pa je osjetio da je on dio krivice za takav rasplet situacije.

18 : 19 Sa treninga Vidi opis Uživo, Srbija - Grčka: Tadić je kapiten i igra od starta! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

18 : 16 Koji sastav očekujemo? Srbiji je takmičenje u Ligi nacija izuzetno bitno, ali... Čini se da ima jednu od najtežih grupa u A diviziji. Tu su evropske i svjetske sile u vidu Njemačke i Holandije, a Grčka je sve bolji tim i pred njima je velika budućnost. Srbiji je zato veoma bitno da prikazuje svoj maksimum i osvaja bodove. Selektor Veljko Paunović moraće dobro da se zamisli kada bude birao ekipu za prvi meč u novom ciklusu. Očekivani sastav Srbije: V. Milinković-Savić - Nedeljković, Gudelj, Pavlović, Terzić - Stanković, Lukić - Živković, S. Milinković-Savić, Tadić - Jović.

18 : 14 Šta je najavio Paunović? Selektor Srbije Veljko Paunović je održao konferenciju na kojoj se diskutovalo o sastavu, a zatim je na konferenciji pred meč protiv Grčke, u društvu kapitena Dušana Tadića najavio taj meč.