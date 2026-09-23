Vladan Milojević: "Grčka je dovela Ivana Jovanovića i uradila nešto što Srbija još nije"

Vladan Milojević smatra da Srbija ne vjeruje dovoljno svojim mladim igračima i da je Grčka u tom pogledu ispred srpskog nacionalnog tima.

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Srbija će u Ligi nacija u prvom meču dočekati Grčku na svom terenu, a selektor Ivan Jovanović će izvesti na teren tim pun potencijalnih novih zvijezda. Tu su samo dva igrača koja imaju više od 30 godina, a čak 12 mlađih od 26. Upravo na to se osvrnuo Vladan Milojević kada je pričao o razlikama između dva tima.

Trofejni trener Crvene zvezde, koji je trenutno na klupi kineskog tima Šangaj Šenhue, za grčke medije je pričao o Veljku Paunoviću, ali i o promjenama koje je Grčkoj donio Ivan Jovanović.

"Mogu da kažem samo lijepe stvari. Postoji i razlog: Ivan je selektor, a tu je i njegov stručni štab. Grčka je uradila nešto što Srbija još nije - ukazala povjerenje mladim igračima. Sada vidimo da Grčka ima ono što je Srbija imala prije mnogo godina. Drugim riječima, ima mnogo igrača koji redovno igraju u svojim klubovima. Nije sve samo do selektora, kada imate napadače takvih karakteristika, kao trener možete da se opredijelite za drugačiju formaciju. Grčka je ranije stvarala dobre odbrambene igrače, sada, u reprezentaciji vidim izuzetne fudbalere. Povreda Konstantelijasa ogroman je gubitak i velika šteta", rekao je za "Nova TV" Vladan Milojević.

Srbija više to nema

Sada Karalampos Kostulas igra u Brajtonu, Konstantinos Kulijerakis u Romi, Konstantinos Colakis u Halu, Hristos Ciolis u Arsenalu, Hristos Mandas u Laciju, Anastasios Duvikas u Komu, Konstantinos Mavropanos u Vest Hemu, Kostas Cimikas u Liverpulu, a Odiseas Vlahodimos u Sevilji.

"Ranije je Srbija imala mnogo igrača u Italiji, Njemačkoj, najjačim ligama, Premijer ligi, pa i u Španiji. Sada je to rijetkost, imamo jedva dvojicu ili trojicu igrača u velikim evropskim klubovima."

Ivana Jovanovića dobro zna, još kao fudbaler nastupao je za njega u Iraklisu.

"Vidjelo se i tada, Ivan živi za fudbal 24 sata dnevno. Ozbiljan profesionalac, čovjek kojeg svi poštuju i vole. Odlično komunicira sa svojim igračima, zna šta želi na terenu, trenutno je jedan od najboljih grčkih trenera. Nazovimo ga grčkim ili srpsko-grčkim trenerom, kako vam je draže."