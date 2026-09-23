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Denver preko noći doveo dva igrača: Jedna pozicija im škripi, moraju da "izmisle" pojačanja

Denver preko noći doveo dva igrača: Jedna pozicija im škripi, moraju da "izmisle" pojačanja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Denver Nagetsi će na pripremama imati dva nova igrača. To će biti bekovi Keonte Džouns i Ris Dikson Voters.

Keonte Džouns i Ris Dikson Voters stigli u Denver Izvor: Michael Brown/Icon Sportswire / Newscom /Thearon W. Henderson / Getty images/ Profimedia

Denver Nagetsi potpisali su dva igrača pred sam početak nove sezone. Kratkoročne ugovore zaključili su Ris Dikson Voters i Keonte Džouns i oni će proći pripreme sa timom. Probaće da ubijede trenera Adelmana i sportski sektor Nagetsa da im je mjesto u ekipi.

Ris Dikson Voters je visok 196 centimetara, ima 24 godine i igra na poziciji beka. Završio je San Dijego Stejt, gdje je prosječno bilježio 13,1 poen i imao je 3,6 skokova u posljednjoj NCAA sezoni. Šutirao je 35,6 odsto za tri poena, a tokom studiranja prebacio se na San Dijego sa USC-a.

Kada je u pitanju Keonte Džouns, on takođe ima 24 godine, a prošle sezone nastupao je na Dejtonu. Nije imao dobru sezonu pošto je imao samo 7,7 poena, 5,3 skoka i 2,2 asistencije po utakmici. Prije toga je na Kal Stejt Nortbridžu imao 13,1 poen, devet skokova i četiri asistencije.

Šta traže Nagetsi?

Očigledno beka. Oba potpisana igrača su bekovi, a tu su za sada opcije Kristijan Braun koji je imao lošu prošlu sezonu, veteran Demar Derouzan, kao i Spenser Džouns i Džulijan Stroter. Ipak, pitanje je koliko im se vjeruje, a i da li će recimo Derouzan i Stroter prije svega biti korišćeni kao krila, što bi ostavilo prostora novim bekovima da se dokažu.

Između dvije sezone Denver je uspio da produži Tajusa Džounsa i Spensera Džounsa, dodali su Alfu Dijaloa i Marvina Beglija, a potpisao je i Demar Derouzan.

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Denver NBA liga

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