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Denver otjerao Jokićevog prijatelja: Sezona u NBA ligi uskoro počinje, a tim je sve slabiji

Denver otjerao Jokićevog prijatelja: Sezona u NBA ligi uskoro počinje, a tim je sve slabiji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Brus Braun se i definitivno neće vratiti u ekipu Denvera naredne sezone, a za njega nisu zainteresovani ni drugi klubovi.

Brus Braun se ostaje u Denveru Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Ko će igrati u Denveru naredne sezone? Da li vlasnici kluba zaista smatraju da sa trenutnim sastavom imaju šansu da napadnu titulu? Jasno je da dokle god je Nikola Jokić tu da šanse za to postoje, ali kada se pogledaju sastavi svih ostalih timova, pojačanja, trejdovi, šta sve ostale ekipe rade, biće skoro (ne)moguća misija.

Stvari postaju još teže za ekipu pošto su Nagetsi otjerali Jokićevog dobrog prijatelja Brusa Brauna (30). Tačnije, nisu mu dali produžetak saradnje i on definitivno neće nositi dres tima iz Kolorada u sezoni koja uskoro počinje. Da stvari budu gore za njega, preveliko interesovanje ne pokazuju ni drugi timovi.

"Braun je potpisao ugovor za trening kamp sa Njujork Niksima. Bilo je jasno tokom procesa slobodnih agenata da se vjerovatno neće vratiti. Nagetsima će nedostajati njegova čvrstina i odbrana", napisao je Harison Vind, novinar koji prati Denver.

Ako se uzme u obzir da je Braun poslije osvajanja titule sa Denverom potpisao dvogodišnji ugovor od 45 miliona dolara i da sada ne može da nađe klub... Jasno je i da mu karijera ne ide putanjom kakvu je želio, a posebno zbog toga što je više puta pričao da obožava da igra u Nagetsima. Izgleda da ljubav ipak nije obostrana.

Da li Jokić odlazi i ko će igrati za Denver?

Prethodnih dana pojavile su se spekulacije o potencijalnom odlasku Nikole Jokića. Odbio je da potpiše produžetak saradnje vrijedan 278 miliona dolara i to je uradio iz dva razloga. Prvi je prilično jasan, a to je mogućnost da samo godinu dana kasnije dobije oko 80 miliona dolara više. A drugi je stvaranje pritiska na upravu kluba da ne škrtare sa pojačanjima i da mu naprave bolji tim za napad na titulu.

Ovako izgleda tim Denvera trenutno:

  • Nikola Jokić
  • Džamal Marej
  • Eron Gordon
  • Kristijan Braun
  • Demar Derozen
  • Marvin Begli
  • Alfa Dijalo
  • Trevon Brazile
  • Dearon Holms
  • Spenser Džouns
  • Tajus Džouns
  • Zik Nađi
  • Džulijan Stroter
  • Loni Voker

Dvosmjerni ugovori:

  • Brajs Hopkins
  • Kej Džejs Simpson

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Tagovi

Denver NBA liga Brus Braun

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