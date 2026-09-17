Brus Braun se i definitivno neće vratiti u ekipu Denvera naredne sezone, a za njega nisu zainteresovani ni drugi klubovi.

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Ko će igrati u Denveru naredne sezone? Da li vlasnici kluba zaista smatraju da sa trenutnim sastavom imaju šansu da napadnu titulu? Jasno je da dokle god je Nikola Jokić tu da šanse za to postoje, ali kada se pogledaju sastavi svih ostalih timova, pojačanja, trejdovi, šta sve ostale ekipe rade, biće skoro (ne)moguća misija.

Stvari postaju još teže za ekipu pošto su Nagetsi otjerali Jokićevog dobrog prijatelja Brusa Brauna (30). Tačnije, nisu mu dali produžetak saradnje i on definitivno neće nositi dres tima iz Kolorada u sezoni koja uskoro počinje. Da stvari budu gore za njega, preveliko interesovanje ne pokazuju ni drugi timovi.

"Braun je potpisao ugovor za trening kamp sa Njujork Niksima. Bilo je jasno tokom procesa slobodnih agenata da se vjerovatno neće vratiti. Nagetsima će nedostajati njegova čvrstina i odbrana", napisao je Harison Vind, novinar koji prati Denver.

It was pretty clear early in the free agency process that Bruce Brown probably wasn’t coming back. The Nuggets will miss his toughness and hustle.https://t.co/IdyWAK5uYe — Harrison Wind (@HarrisonWind)September 16, 2026

Ako se uzme u obzir da je Braun poslije osvajanja titule sa Denverom potpisao dvogodišnji ugovor od 45 miliona dolara i da sada ne može da nađe klub... Jasno je i da mu karijera ne ide putanjom kakvu je želio, a posebno zbog toga što je više puta pričao da obožava da igra u Nagetsima. Izgleda da ljubav ipak nije obostrana.

Da li Jokić odlazi i ko će igrati za Denver?

Vidi opis Denver otjerao Jokićevog prijatelja: Sezona u NBA ligi uskoro počinje, a tim je sve slabiji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Prethodnih dana pojavile su se spekulacije o potencijalnom odlasku Nikole Jokića. Odbio je da potpiše produžetak saradnje vrijedan 278 miliona dolara i to je uradio iz dva razloga. Prvi je prilično jasan, a to je mogućnost da samo godinu dana kasnije dobije oko 80 miliona dolara više. A drugi je stvaranje pritiska na upravu kluba da ne škrtare sa pojačanjima i da mu naprave bolji tim za napad na titulu.

Ovako izgleda tim Denvera trenutno:

Nikola Jokić

Džamal Marej

Eron Gordon

Kristijan Braun

Demar Derozen

Marvin Begli

Alfa Dijalo

Trevon Brazile

Dearon Holms

Spenser Džouns

Tajus Džouns

Zik Nađi

Džulijan Stroter

Loni Voker

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