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Nikola Jokić u ponoć dobio novo pojačanje: Denver doveo veterana da napadne NBA titulu

Nikola Jokić u ponoć dobio novo pojačanje: Denver doveo veterana da napadne NBA titulu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Denver je saopštio da je zvanično stiglo novo pojačanje i da je Demar Derozen potpisao za tim.

Demar Derozen potpisao za Denver Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA

Denver je doveo novo pojačanje, Demar Derozen (37) je potpisao za klub. Potvrda je stigla iz Kolorada i ugovor je potpisan do kraja sezone. Nosiće broj 10.

Nagetsi nastavljaju da štede, paze na porez na luksuz i ne dovode igrače sa kojima zaista mogu da napadnu titulu dok je Nikola Jokić na vrhuncu. Nadaju se da će to sve da zamaskiraju dovođenjem veterana i čoveka koji 16 godina igra u najjačoj ligi na svijetu.

Derozen je odigrao ukupno 1.264 utakmice u ligi i ima prosek od 21,1 poen, 4,3 skoka i 4,1 asistneciju po meču.

Ko je Demar Derozen?

Demar Derozen igra na poziciji krila i izabran je kao deveti pik u prvoj rundi 2009. godine od strane Toronta. Tamo je proveo čak devet godina i onda je prešao u San Antonio. Posle toga je igrao za Čikago i Sakramento i kao slobodan igrač stiže u Nagetse.

Šest puta je igrao na Ol-staru. Sa reprezentacijom Amerike je osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine i zlato na Svjetskom prvenstvu 2014. u Španiji. Prošle sezone je imao prosjek od 18,4 poena, 4,1 asistenciju i 2,9 skokova po meču.

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Denver

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