Nikola Jokić "krade" pojačanje Partizanu: Denver se uključio u trku za Amerikanca

Denver se uključio u trku za Kema VItmora i mogao bi uskoro da postane saigrač Nikole Jokića, a do skoro se dovodio u vezu sa Partizanom.

Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia / MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić mogao bi da "ukrade" pojačanje Partizanu. Kem Vitmor je jedna od opcija za Denver i nalazi se na radaru kluba iz Kolorada. Kako stvari stoje mogao bi uskoro da dođe i da pojača ekipu koja je oslabljena odlascima nekolicine važnih igrača.

Do prije nekoliko nedjelja se Vitmor dovodio u vezu sa crno-bijelima. Partizan traži pojačanja, potvrdio je to i Đoan Penjaroja i navodno je jedna od opcija bio upravo američki košarkaš koji igra na poziciji krila. Međutim, izgleda da nema namjeru da ide "preko okeana" i da trenutno čeka opcije u NBA ligi. Teško da ima bolje opcije od igranja sa najboljim košarkašem na planeti.

Pouzdani američki novinar Mark Stajn potvrdio je da Denver prati Vitmora, ali da još uvijek nema konkretnih koraka u tom pravcu. Kem je u julu napunio 22. godine i do sada je igrao za dva tima u najjačoj ligi na svijetu.

Izabran je kao 20. pik na draftu 2023. godine od strane Hjustona. Tamo je proveo dvije sezone, trejdovan je u Vašington, pa je u avgustu poslat u Klivlend koji ga je brzo otpustio. Trenutno je slobodan igrač i traži novi klub.

Odigrao je ukupno 119 utakmica u karijeri i ima prosjek od 10.5 poena i 3.3 skoka po utakmici.

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