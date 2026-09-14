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Željko Obradović: "Napraviću sebi problem ako budem mislio o Partizanu"

Željko Obradović: "Napraviću sebi problem ako budem mislio o Partizanu"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Trener Panatinaikosa Željko Obradović će 13. oktobra izaći pred navijače Partizana, prvi put od odlaska sa klupe.

Željko Obradović o početku Evrolige i utakmici sa Partizanom Izvor: SPORT24/Youtube/printscreen

Trener Panatinaikosa Željko Obradović susreo se sa dosta problema od svog povratka u Atinu, ali cilj je i dalje samo jedan. Na spisku povrijeđenih su četvorica važnih igrača, a u komunikaciji sa stručnim štabom i upravom će razmatrati o daljim koracima. Evroliga startuje za 10 dana, a prvo gostovanje za najtrofejnijeg evropskog trenera će biti upravo Partizanu.

Nije krio iskusni strateg da mu je i dalje teško da razmišlja o nekadašnjem klubu koji nije napustio onako kako je želio.

"Ne postoji trener koji ne bi volio da ima više opcija. O tome ćemo vjerovatno razgovarati svakog dana, od sada pa do kraja sezone. Ne samo o visokim igračima, već o svemu što se tiče tima. Tako da trenutno nemam odgovor na to pitanje. Vidjećemo kako će se stvari odvijati... Neki timovi imaju nevjerovatno veliki broj igrača u sastavu. Naša situacija je takva kakva jeste. Sa ovim klincem, sada imamo 17 momaka, ali šestorica su odsutna", rekao je Obradović za grčke medije.

Obradović je oko sebe okupio nekadašnje igrače i saradnike, pa im je mnogo lakše da usklade razmišljanja i ambicije.

"Dobra stvar je što imam igrače koji su već radili sa mnom. Tu su Kostas Slukas, Matijas Lesor i Isak Bonga. Takođe mi je veoma drago što ću uz sebe imati ljude poput Fransiska Alvertisa, Dimitrisa Dijamantidisa i Majka Batista. I ostatak stručnog štaba me poznaje. Riječ je o mladim trenerima koji odlično rade svoj posao. Ne volim ljude koji će mi po cio dan govoriti: 'U pravu si, u pravu si'. Želim upravo suprotno. Da diskutujemo. Želim da ih saslušam jer sam i ja čovjek. Pravim greške kao i svi ostali. Želim da razumijem u šta oni vjeruju, kakvo je njihovo mišljenje o određenoj situaciji ili o bilo čemu što je važno za utakmicu, trening".

Primijetio je koliko je klub napredovao u odnosu na njegov prvi mandat.

"Mnogo toga se promijenilo. Nabolje, naravno. Uslovi koje sada imamo ne mogu se ni porediti sa onim što je postojalo ranije. Trenutno boravimo isključivo u zatvorenom prostoru. Osoblja ima više. Više brinemo o igračima. Brinemo o svemu. To ne znači da je u prošlosti bilo loše. Ne. Takav je to period bio."

U Atini se osjeća kao kod kuće, što nije čudo, s obzirom na to da je nekoliko godina počasni građanin prestonice Grčke.

"Znate već da mi je ukazana privilegija da postanem počasni građanin Atine, a prije nekoliko godina sam ovdje kupio i stan. Dakle, recimo da je ovo sada i moj grad".

Panatinaikos će šest od prvih sedam utakmica Evrolige odigrati kao domaćin, a onda će Željko Obradović morati na najteže gostovanje. Po prvi put od odlaska, izaći će pred navijače Partizana.

Izvor: MN PRESS

"Ako sad počnem da razmišljam o tome, mislim da ću sebi napraviti problem. Jer prije toga imamo mnogo drugih utakmica i mnogo obaveza. Tako da ću o Partizanu razmišljati kada ta utakmica dođe na red. Želim da budem u miru sa samim sobom."

Koje ambicije ispred sebe ima vlasnik devet pehara Evrolige?

"Iste ciljeve koje sam postavio i 1991, kada sam počeo. Da budem spreman da odgovorim na svako pitanje svojih igrača. Da naporno radim i pripremam se, vodeći računa o svakom, pa i najmanjem detalju košarkaške igre. Kada znam da to činim, osjećam se dobro u svojoj koži. Taj osjećaj je nevjerovatno lijep. Ne postoji ništa bolje od toga", zaključio je Obradović.

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Tagovi

Željko Obradović košarka KK Panatinaikos Evroliga KK Partizan

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