Ovako će izgledati Panatinaikos Željka Obradovića: Počinje napad "zelenih" na evro-titulu

Panatinaikos je predstavio nove dresove za sezonu 2026/27, pod vođstvom Željka Obradovića, sa ambicijom da osvoji osmu titulu Evrolige.

Izvor: Instagram/paobcgr

Panatinaikos je predstavio novu garnituru dresova za sezonu 2026/27, povratničku trenera Željka Obradovića u evropskom gigantu. "Atina na našim grudima", simbol je opreme u kojoj će "zeleni" krenuti u napad na svoju osmu titulu Evrolige.

Srpski stručnjak i zvijezde njegovog tima, Kostas Slukas, Kendrik Nan, Geršon Jabusele i Dinos Mitoglu pokazali su javnosti "Adidas" opremu koju će nositi najambicioznije sklopljeni tim ovog ljeta.

Pao u potrazi za još jednim pojačanjem

Posljednjih dana Panatinaikos je aktivirao potragu za još jednim visokim igračem. Povrede četvorice igrača primorale su Željka Obradovića i saradnike da hitno reaguju i da do početka sezone 24. septembra pokušaju da dovedu još jednog košarkaša.

U ovom trenutku, van ekipe su Mustafa Fal, Najdžel Hejs-Dejvis, Nikos Rogavopulos i Kendrik Nan, pa je najtrofejniji trener Evrpe primoran da pravi adaptacije na svim pozicijama u ekipi.

Ovo je tim Panatinaikosa za sezonu 2026/27:

Plemejkeri: Silvan Fransisko, Kostas Slukas, Dimitrios Moraitis

Bekovi: Kendrik Nan, Branku Badio, Džerijan Grant

Krila: Isak Bonga, Panajotis Kalaicakis, Jasion Varvaritis

Krilni centri: Najdžel Hejs-Dejvis, Huančo Ernangomez, Dinos Mitoglu, Lefteris Mancukas

Centri: Geršon Jabusele, Matijas Lesor, Mustafa Fal Janis Kuzeloglu Izvor: YouTube/paobcgr

Panatinaikos se sprema zajedno sa Partizanom

Predstojećeg vikenda, u posljednjim pripremnim mečevima za novu sezonu, PAO će biti domaćin tradicionalnog memorijala "Pavlos Janakopulos". U petak će u atinskoj hali OAKA tim povodom igrati Partizan - PAOK (17) i Panatinaikos - Burg (20). Poraženi će u subotu igrati za treće mjesto od 16 časova, a pobjednici u finalu u subotu od 19 časova. Biće to i "generalne probe", poslije kojih će PAO početi učešće u Evroligi utakmicom protiv Pariza 24. septembra kod kuće, a Partizan dan kasnije, u petak 25. septembra protiv Armanija kod kuće.

PAO će na čelu sa Obradovićem gostovati Partizanu 13. oktobra u Beogradskoj areni.

Bonus video:

Pogledajte 01:36 Isključeni Pedro Martinez i Ergin Ataman Izvor: arena 3 premium Izvor: arena 3 premium

(MONDO)