Željko Obradović hitno mora da reaguje: Panatinaikos u sve težoj situaciji

Panatinaikos izašao na tržište i traži novog centra, poslije niza povreda svojih važnih igrača ovog ljeta.

Izvor: x.com/Paobcgr

Željko Obradović i rukovodstvo Panatinaikosa hitno moraju da reaguju i da nađu još jednog centra. "Zeleni" su ostali ovog ljeta bez niza igrača zbog povreda i zato su već počeli pretragu tržišta da bi našli peticu koja će donijeti "kvalitet i imati značajnu minutažu", objavio je grčki portal SDNA.

S obzirom na to da je manje od dvije nedjelje do prve utakmice u Evroligi (protiv Pariza, 24. septembra), Panatinaikos u foto-finišu pred start sezone traži igrača koji će nadomestiti odsustvo sada već značajnog broja igrača u Obradovićevoj rotaciji.

Sve Panatinaikosove povrede

Prethodnih nedjelja, tešku povredu meniskusa desnog koljena zadobio je najbolji igrač ekipe, bek Kendrik Nan (31), a potom su "padali" redom visoki igrači - Najdžel Hejs-Dejvis (31) zbog preloma metakarpalne kosti lijeve šake neće igrati prije oktobra, krilni košarkaš Nikos Rogavopulos (25) ima povredu zadnje lože, a novi centar ekipe Mustafa Fal (34) je zadobio istegnuće zadnje lože ove nedjelje i takođe mora na pauzu.

"S obzirom na to da se približava početak zvaničnih takmičenja, ljudi iz Panatinaikosa pomno prate situaciju i detaljno analiziraju tržište u potrazi za pojačanjem na poziciji centra, koje bi popunilo nastale praznine", navode grčki mediji.

PAO pobijedio Šakotin AEK

U pripremnoj utakmici protiv AEK-a na Rodosu, Panatinaikos je ubjedljivo pobijedio 78:56. Bio je to susret ekipa dvojice srpskih stručnjaka, jer je na klupi Atinjana Dragan Šakota i kao i Obradović imao je problem sa odsustvom niza igrača, povrijeđenih Derika Vilijamsa, Grega Brauna, Kišona Fizela, startnog plejmejkera Dimitrisa Flionisa...

Najefikasniji u Panatinaikosu bili su plej Silvan Fransisko sa 14 poena, krilni centar Lefteris Mancukas sa 11 poena, Džerijan Grent sa 10 poena, nova "dvojka" Panate Branku Badio sa devet...

Panatinaikos: Kalaicakis 4, Fransisko 14, Moraitis 2, Badio 9, Varvaritis 3, Grant 10, Lesor 6, Jabusele 8, Bonga 5, Ernangomes 2, Mitoglu 4, Mancukas 11.

AEK: Pinkni 4, Skordilis 4, Nolej 7, Kacivelis 7, Larenzakis 2, Lekavičijus 11, Džozef 8, Bartli 2, Calmpuris 11...

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