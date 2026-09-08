Evo zašto Željko Obradović i Panatinaikos imaju najbolji raspored u Evroligi

Postoji logistički razlog zašto Panatinaikos na startu sezone igra sedam od osam mečeva na domaćem terenu.
KK Panatinaikos igra sedam od osam utakmica na startu sezone u Evroligi kod kuće, a ljubitelji košarke se pitaju kako je to moguće? Željko Obradović je u Atini okupio "drim-tim" i na ruku im ide perfektan raspored, međutim, postoji objektivan razlog za ovu situaciju.
Hala Olimpijakosa je u fazi renoviranja, pa su uputili zahtjev Evroligi da igraju što više utakmica sa strane u uvodnim kolima, dok će kao domaćini nastupati u SUNEL Areni, koja je dom AEK-a. Kako se mečevi velikih rivala ne bi odigravali istovremeno u prestonici Grčke, moralo je da dođe do određenih pomjeranja.
"Ovakav raspored nije slučajan. Direktno je povezan sa zahtjevom koji je Olimpijakos uputio Evroligi i koji je odobren - da veći dio utakmica na početku sezone igra u gostima zbog renoviranja i radova u pirejskoj Dvorani mira i prijateljstva. Evroliga i emiter 'Nova Sports' morali su da izbjegnu situaciju u kojoj bi oba grčka tima u istim kolima uzastopno bili domaćini", prenose grčki mediji.
Raspored Panatinaikosa:
- Pariz (kod kuće)
- Asvel (kod kuće)
- Makabi Tel Aviv (kod kuće)
- Fenerbahče (kod kuće)
- Partizan (u gostima)
- Hapoel Tel Aviv (kod kuće)
- Baskonija (kod kuće)
- Milano (kod kuće)
Sa kim igra Olimpijakos?
- Baskonija (u gostima)
- Žalgiris (u gostima)
- Virtus (u gostima)
- Anadolu Efes (kod kuće)
- Valensija (u gostima)
- Barselona (u gostima)
- Fenerbahče (kod kuće)
- Bešiktaš (u gostima)
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(MONDO)