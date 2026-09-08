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Evo zašto Željko Obradović i Panatinaikos imaju najbolji raspored u Evroligi

Evo zašto Željko Obradović i Panatinaikos imaju najbolji raspored u Evroligi

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Postoji logistički razlog zašto Panatinaikos na startu sezone igra sedam od osam mečeva na domaćem terenu.

panatinaikos igra 7 od 8 meceva kod kuce zbog olimpijakosa Izvor: MN PRESS

KK Panatinaikos igra sedam od osam utakmica na startu sezone u Evroligi kod kuće, a ljubitelji košarke se pitaju kako je to moguće? Željko Obradović je u Atini okupio "drim-tim" i na ruku im ide perfektan raspored, međutim, postoji objektivan razlog za ovu situaciju.

Hala Olimpijakosa je u fazi renoviranja, pa su uputili zahtjev Evroligi da igraju što više utakmica sa strane u uvodnim kolima, dok će kao domaćini nastupati u SUNEL Areni, koja je dom AEK-a. Kako se mečevi velikih rivala ne bi odigravali istovremeno u prestonici Grčke, moralo je da dođe do određenih pomjeranja.

"Ovakav raspored nije slučajan. Direktno je povezan sa zahtjevom koji je Olimpijakos uputio Evroligi i koji je odobren - da veći dio utakmica na početku sezone igra u gostima zbog renoviranja i radova u pirejskoj Dvorani mira i prijateljstva. Evroliga i emiter 'Nova Sports' morali su da izbjegnu situaciju u kojoj bi oba grčka tima u istim kolima uzastopno bili domaćini", prenose grčki mediji.

Raspored Panatinaikosa:

  • Pariz (kod kuće)
  • Asvel (kod kuće)
  • Makabi Tel Aviv (kod kuće)
  • Fenerbahče (kod kuće)
  • Partizan (u gostima)
  • Hapoel Tel Aviv (kod kuće)
  • Baskonija (kod kuće)
  • Milano (kod kuće)

Sa kim igra Olimpijakos?

  • Baskonija (u gostima)
  • Žalgiris (u gostima)
  • Virtus (u gostima)
  • Anadolu Efes (kod kuće)
  • Valensija (u gostima)
  • Barselona (u gostima)
  • Fenerbahče (kod kuće)
  • Bešiktaš (u gostima)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:27
Željko Obradović viče na Alekseja Pokuševskog
Izvor: Arena Sport 1
Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)

Tagovi

KK Panatinaikos Evroliga KK Olimpijakos

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