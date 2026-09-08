Evo zašto Željko Obradović i Panatinaikos imaju najbolji raspored u Evroligi

Postoji logistički razlog zašto Panatinaikos na startu sezone igra sedam od osam mečeva na domaćem terenu.

Izvor: MN PRESS

KK Panatinaikos igra sedam od osam utakmica na startu sezone u Evroligi kod kuće, a ljubitelji košarke se pitaju kako je to moguće? Željko Obradović je u Atini okupio "drim-tim" i na ruku im ide perfektan raspored, međutim, postoji objektivan razlog za ovu situaciju.

Hala Olimpijakosa je u fazi renoviranja, pa su uputili zahtjev Evroligi da igraju što više utakmica sa strane u uvodnim kolima, dok će kao domaćini nastupati u SUNEL Areni, koja je dom AEK-a. Kako se mečevi velikih rivala ne bi odigravali istovremeno u prestonici Grčke, moralo je da dođe do određenih pomjeranja.

"Ovakav raspored nije slučajan. Direktno je povezan sa zahtjevom koji je Olimpijakos uputio Evroligi i koji je odobren - da veći dio utakmica na početku sezone igra u gostima zbog renoviranja i radova u pirejskoj Dvorani mira i prijateljstva. Evroliga i emiter 'Nova Sports' morali su da izbjegnu situaciju u kojoj bi oba grčka tima u istim kolima uzastopno bili domaćini", prenose grčki mediji.

Raspored Panatinaikosa:

Pariz (kod kuće)

Asvel (kod kuće)

Makabi Tel Aviv (kod kuće)

Fenerbahče (kod kuće)

Partizan (u gostima)

Hapoel Tel Aviv (kod kuće)

Baskonija (kod kuće)

Milano (kod kuće)

Sa kim igra Olimpijakos?

Baskonija (u gostima)

Žalgiris (u gostima)

Virtus (u gostima)

Anadolu Efes (kod kuće)

Valensija (u gostima)

Barselona (u gostima)

Fenerbahče (kod kuće)

Bešiktaš (u gostima)

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(MONDO)