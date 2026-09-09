Željko Obradović dobio još loših vijesti: Četvorica košarkaša Panatinaikosa van stroja

Panatinaikos će početi sezonu bez ključnih igrača, nižu se loše vijesti.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Novi maler za Panatinaikos i Željka Obradovića. Poslije povreda dvojice ključnih igrača Kendrika Nana i Najdžela Hejsa-Dejvisa, stiže još loših vijesti iz Atine. Novi igrač "zelenih" Mustafa Fal, požalio se na povredu po završetku treninga i njegovo stanje se prati.

Odmah su odrađeni ljekarski pregledi i ustanovljeno je da je zadobio istegnuće mišića zadnje lože. Već je započeo poseban terapijski tretman, a njegovo stanje će biti ponovo procijenjeno, naveli su iz Panatinaikosa. Istu povredu prije dva dana zadobio je i Nikos Rogavopulos.

Izvor: MN PRESS

Nakon Falove povrede, Obradović ne može da računa na četvoricu igrača, a na poziciji centra ostali su samo Jabusele i Lesor, a očekuje se da i Mitoglu uskoči u pomoć.

Podsjetimo, Kendrika Nana čeka pauza od šest do osam nedjelja, dok Najdžela Hejsa-Dejvisa očekuje oko mjesec i po dana oporavka. Njih dvojica neće biti spremni za početak sezone, a stanje Rogavopulosa i Fala će se tek procijeniti.

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(MONDO)