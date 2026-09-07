Željko Obradović sa Panatinaikosom ima ubedljivo najbolji raspored u Evroligi pošto sedam od prvih osam mečeva igraju kod kuće u Atini.
Nova sezona Evrolige počinje 24. septembra. Raspored je objavljen i ono što je privuklo najveću pažnju jeste početak kakav će imati Panatinaikos. Tim Željka Obradovića ima ubedljivo najbolji raspored od svih evroligaša, bar kada je početak sezone u pitanju.
Grčki velikan će sedam od prvih osam utakmica da igra kod kuće, u Atini. Jedino gostovanje za tim trofejnog stručnjaka biće 13. oktobra u Beogradskoj Areni kada će gostovati Partizanu (20.30 časova).
Dakle u periodu od 24. septembra do 22. oktobra će morati da napuste svoju dvoranu samo jednom. Raspored koji je privukao veliku pažnju i navijača, posebno fanova Olimpijakosa i onih koji ne navijaju za "zelene".
Ovako izgleda raspored Panatinaikosa u prvih mjesec dana:
- 24. septembar Panatinaikos - Pariz (20.15h)
- 30. septembar Panatinaikos - Asvel (20.15h)
- 2. oktobar Panatinaikos - Makabi (20.15h)
- 8. oktobar Panatinaikos - Fenerbahče (20.15h)
- 13. oktobar Partizan - Panatinaikos (20.30h)
- 16. oktobar Panatinaikos - Hapoel Tel Aviv (20.15h)
- 22. oktobar Panatinaikos - Baskonija (20.15h)
Kakav raspored imaju Partizan i Zvezda?
Željko Obradović ima ubjedljivo najbolji raspored u Evroligi: Panatinaikosu samo Partizan kvari savršen niz
Kada je u pitanju raspored u Evroligi, Partizan i Crvena zvezda imaju "išaran" raspored, nijedna od ekipa nema toliko mečeva uzastopnih kod kuće kao Panatinaikos.
Ovako izgleda raspored Zvezde na startu sezone:
- 24. septembar Crvena zvezda - Žalgiris (20h)
- 29. septembar Crvena zvezda - Hapoel (20h)
- 8. oktobar Dubai - Crvena zvezda (18h)
- 13. oktobar Asvel - Crvena zvezda (20h)
- 16. oktobar Crvena zvezda - Pariz (20h)
- 22. oktobar Partizan - Crvena zvezda (20.45h)
Ovako izgleda raspored Partizana na startu sezone:
- 25. septembar Partizan - Armani (20.45h)
- 29. septembar Pariz - Partizan (20.45h)
- 2. oktobar Bajern - Partizan (20h)
- 8. oktobar Real Madrid - Partizan (20.45h)
- 13. oktobar Fenerbahče - Partizan (19.45h)
- 22. oktobar Partizan - Crvena zvezda (20.45h)