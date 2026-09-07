Željko Obradović sa Panatinaikosom ima ubedljivo najbolji raspored u Evroligi pošto sedam od prvih osam mečeva igraju kod kuće u Atini.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Nova sezona Evrolige počinje 24. septembra. Raspored je objavljen i ono što je privuklo najveću pažnju jeste početak kakav će imati Panatinaikos. Tim Željka Obradovića ima ubedljivo najbolji raspored od svih evroligaša, bar kada je početak sezone u pitanju.

Grčki velikan će sedam od prvih osam utakmica da igra kod kuće, u Atini. Jedino gostovanje za tim trofejnog stručnjaka biće 13. oktobra u Beogradskoj Areni kada će gostovati Partizanu (20.30 časova).

Dakle u periodu od 24. septembra do 22. oktobra će morati da napuste svoju dvoranu samo jednom. Raspored koji je privukao veliku pažnju i navijača, posebno fanova Olimpijakosa i onih koji ne navijaju za "zelene".

Ovako izgleda raspored Panatinaikosa u prvih mjesec dana:

24. septembar Panatinaikos - Pariz (20.15h)

30. septembar Panatinaikos - Asvel (20.15h)

2. oktobar Panatinaikos - Makabi (20.15h)

8. oktobar Panatinaikos - Fenerbahče (20.15h)

13. oktobar Partizan - Panatinaikos (20.30h)

16. oktobar Panatinaikos - Hapoel Tel Aviv (20.15h)

22. oktobar Panatinaikos - Baskonija (20.15h)

Kakav raspored imaju Partizan i Zvezda?

Vidi opis Željko Obradović ima ubjedljivo najbolji raspored u Evroligi: Panatinaikosu samo Partizan kvari savršen niz Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Kada je u pitanju raspored u Evroligi, Partizan i Crvena zvezda imaju "išaran" raspored, nijedna od ekipa nema toliko mečeva uzastopnih kod kuće kao Panatinaikos.

Ovako izgleda raspored Zvezde na startu sezone:

24. septembar Crvena zvezda - Žalgiris (20h)

29. septembar Crvena zvezda - Hapoel (20h)

8. oktobar Dubai - Crvena zvezda (18h)

13. oktobar Asvel - Crvena zvezda (20h)

16. oktobar Crvena zvezda - Pariz (20h)

22. oktobar Partizan - Crvena zvezda (20.45h)

Ovako izgleda raspored Partizana na startu sezone: