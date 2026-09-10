Srpski trener Željko Obradović pokušaće da osvoji jubilarnu 10. titulu Evrolige sa Pantinaikosom.

Izvor: MN PRESS

Mnogi su mišljenja da je Željko Obradović okupio drim-tim u Panatinaikosu, ali koliko to može da bude veliki teret, vrlo dobro zna najtrofejniji evropski trener. Zbog toga nije davao velika obećanja vlasniku kluba Dimitrisu Janakopulosu na klupskoj večeri, već mu se zahvalio na šansi da oživi najveće uspjehe svoje karijere...

"Gospodine predsjedniče, moj dobri prijatelju Dimitrise, hvala vam što ste mi pružili priliku da se vratim u ovu divnu porodicu Panatinaikosa. Da imam radost susreta sa igračima sa kojima smo radili 13 godina, da imam osjećaj da smo svih ovih godina stvorili nešto veliko sa vašim ocem i ujakom", rekao je emotivni Obradović i nastavio:

"Hvala vam što ste mi pružili priliku da upoznam nove ljude. Panatinaikos je 2012. godine bio velika organizacija. Danas je nešto drugo! To je ono što kažem svima. Upoznati sve vas koji radite za Panatinaikos je nevjerovatno. I osjećaj koji imam je da su svi srećni što su članovi Panathinaikosa, vrijedno rade i uživaju što su ovde."

Vidi opis Grci otkrili šta je Obradović rekao Janakopulosu na večeri: "Da li je to dovoljno, ko zna" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 12 / 12 AD

Jedino obećanje koje je dao tiče se zalaganja da u predstojećoj sezoni ostvare što bolji rezultat.

"Sa moje strane i strane mojih igrača, koji su važniji od svih nas, pokušaću da obećam da ćemo se boriti za najbolje. Na terenu smo cijeli dan od ranog jutra i trudićemo se da budemo najbolji. Da li je to dovoljno, ko zna", rekao je srpski stručnjak i zaključio.

"Ali daćemo sve od sebe, da ovaj tim bude na nivou kojem pripada, na nivou kulture, na nivou onoga što znaju o Panatinaikosu širom Evrope i svijeta. Zato vam još jednom hvala, veoma sam srećan."

Neočekivani problemi

Željko Obradović je tokom priprema ostao bez četvorice igrača Kendrika Nana, Najdžela Hejsa-Dejvisa, Nikosa Rogavopulosa i na kraju Mustafe Fala. Prva dvojica sigurno neće biti spremna za početak sezone, dok se zdravstveno stanje druge dvojice još procjenjuje.

Ono što može da bude olakšavajuća okolnost za atinske "zelene" je to što će u prvih osam kola u Evroligi samo jednom igrati van Grčke, i to protiv beogradskog Partizana.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!