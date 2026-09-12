logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mali, ponovi šta sam rekao": Željko Obradović se naljutio na tajmautu, pa dobio iznenađujući odgovor

"Mali, ponovi šta sam rekao": Željko Obradović se naljutio na tajmautu, pa dobio iznenađujući odgovor

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Željko Obradović je na tajmautu održao lekciju mladom košarkašu Varvaritisu i dobio iznenađujući odgovor.

zeljko obradovic tajmaut lekcija Izvor: MN PRESS

Panatinaikos je na turniru na Rodosu pobijedio Spartak iz Subotice (77:59), a meč je obilježio Željko Obradović. Tačnije jedan njegov tajm-aut sa početka meča. U prvoj četvrtini je tražio minut odmora i tada je primijetio detalj koji mu se nije dopao.

Dok je davao instrukcije mladi košarkaš Jason Varvaritis (16) je gledao u parket i izgledalo je kao da ne obraća pažnju. Kada je završio sa davanjem instrukcija srpski stručnjak je tražio od njega da ponovi šta je rekao.

Dobio je iznenađujući odgovor pošto je Varvaritis ponovio njegove instrukcije praktično od riječi do riječi. To je prijatno iznenadilo Obradovića koji mu je pružio ruku i vratio ga u igru.

Nekoliko igrača je dobilo poštedu na ovom meču, najefikasniji je bio Silvan Francisko sa 13 poena, Isak Bonga je dodao 9.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:17
Željko Obradović konferencija pred Fenerbahče
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Željko Obradović KK Panatinaikos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC