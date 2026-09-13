Na Kalemegdanu je Partizan pobijedio Bešiktaš i pokazao je šta može ovaj novi tim, sjajan je bio Karlik Džouns sa 22 poena.

Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović

Partizan je imao pravu provjeru pred svojim navijačima i prošao je veoma dobro. Pobijedio je Bešiktaš koji sa klupe vodi selektor Srbije Dušan Alimpijević - 89:71. Meč je odigran na otvorenom, na Kalemegdanu, a publika je imala priliku da vidi na djelu ekipu Đoana Penjaroje i šta sve može novi tim.

Vidi opis Partizan pobijedio u evroligaškom okršaju na Kalemegdanu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 11 / 11

Crno-bijeli su odigrali veoma dobar meč, stekli su dvocifrenu prednost u trećoj dionici i znali da je sačuvaju.

Posebno se istakao Karlik Džouns koji je dao 22 poena. Uz njega je dvocifren bio Stivens sa 11 poena, Lakić i Tanasković su dodali po 9 Pajola, dok je Olmen upisao 8 poena. Na drugoj strani je Vilbekin dao 18, dok je Nouel dodao 16.

Crno-bijeli su za dva šutirali 20/43, za tri 9/21, uz to su imali 38 skokova, 17 asistencija, 12 izgubljenih i sedam ukradenih lopti.

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