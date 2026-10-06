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Novaka Đokovića sačekalo neobično iznenađenje: Kad je ušao u salu prvo je vidio šta je na stolu

Novaka Đokovića sačekalo neobično iznenađenje: Kad je ušao u salu prvo je vidio šta je na stolu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novak Đoković dobio je neobičan poklon na konferenciji za medije u Pekingu poslije osvojene titule.

novak djokovic dobio poklon na konferenciji u pekingu Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković je još jednom pokazao cijelom svijetu kako igra šampion. Osvojio je sedmu titulu u Pekingu, poboljšao skor na 34-0 na ovom turniru i svi su vidjeli zašto je nepobjediv. Koliko ga vole u tom gradu možda najbolje može da se vidi po potezu organizatora.

Prije nego što je došao na konferenciju za medije, dočekalo ga je jedno neobično iznenađenje. Pored pehara koji ga je čekao, nalazila se i njegova figurica. Uradili su nešto što se rijetko viđa i srpski as je to znao da cijeni.

Čim je ušao u salu prvo je vidio šta ga čeka na stolu. Detalj koji djeluje kao sitnica, ali je u stvari nešto što i Novak zna da cijeni. Uostalom, zato voli da se vraća ovdje.

"Da mi ovdje nije lijepo"

Đoković je pred kamerama svima stavio do znanja koliko mu znači da igra u Pekingu i koliko uživa u tome.

"Peking je posebno mjesto za mene naravno, ne bih imao sjajne rezultate da se ne osjećam dobro. Lijepo je, uživam. Igram na ovom turniru od njegovog početka. Konstantno sam dolazio, obožavam ovaj stadion, ljudi su strastveni. Oni su dio mog uspjeha i zahvalan sam im", poručio je Đoković.

BONUS VIDEO:

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00:20
Novak Ðoković viče na Troickog i ložu
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

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Novak Đoković

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