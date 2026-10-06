Novak Đoković osvojio je titulu na turniru u Pekingu, ali Britancima izgleda i to žestoko smeta.
Novak Đoković nastavio je niz nepobjedivosti u Pekingu, ima skor 34-0 i sedmi put u karijeri je podigao pehar na tom turniru. U finalu mu je Aleks de Minor predao meč zbog povrede aduktora i to na početku drugog seta. Nije Srbin tako želio da se završi meč, ali potez Britanaca je sramotan.
I to blago rečeno. Kada je meč završen britanski "Skaj sport" pustio je izvještaj sa naslovom "Bivši prvi teniser svijeta je osvojio titulu u Pekingu, a nije mu bila potrebna meč lopta ni u polufinalu ni finalu".
Britancima baš smeta uspjeh Srbina: Pokušali da unize Đokovića, pa izazvali bijes navijača
Pokušaj da dodatno unize veliki uspjeh srpskog tenisera, kao da je Đoković imao bilo kakav uticaj na situaciju koja se desila. Prvo je Danil Medvedev u drugom setu, pri rezultatu 5:3 i u gemu u kom je Nole servirao za pobjedu imao nalet bijesa. Pogodio je lopticom u glavu navijača i diskvalifikovan je.
Of course the establishment are putting a negative stance on this. The guy beat three top 10 players back-to-back and played amazing tennis. Grow up. https://t.co/S2KmRp4oP6— Jason (@Certinfy)October 6, 2026
A, u borbi za titulu je De Minor doživio povredu i jednostavno nije bio u stanju da nastavi meč. Zaboravili su da spomenu da je recimo u četvrtfinalu pobijedio drugog tenisera svijeta Sašu Zvereva... Njihov naslov izazvao je haos na društvenim mrežama i žestoke kritike navijača.
Šta je bio problem sa De Minorom?
“I didn’t want to finish like this” @alexdeminaur with some heartfelt words #ChinaOpen https://t.co/wxesF5vFI7— Tennis TV (@TennisTV)October 6, 2026
Na konferenciji za medije poslije meča je Aleks de Minor dao kratku izjavu i pričao je o problemu.
"Dobro sam se osjećao prije meča, ali je sredinom prvog seta počelo nešto da se dešava i postajalo je sve gore kako je meč odmicao. U pitanju je aduktor, ne znam koliko je ozbiljno. Moj plan je da idem u Šangaj i da tamo uradim dodatna skeniranja", poručio je Aleks.
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