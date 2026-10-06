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Britancima baš smeta uspjeh Srbina: Pokušali da unize Đokovića, pa izazvali bijes navijača

Britancima baš smeta uspjeh Srbina: Pokušali da unize Đokovića, pa izazvali bijes navijača

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković osvojio je titulu na turniru u Pekingu, ali Britancima izgleda i to žestoko smeta.

Britanski novinari o tituli Novaka Đokovića u Pekingu Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković nastavio je niz nepobjedivosti u Pekingu, ima skor 34-0 i sedmi put u karijeri je podigao pehar na tom turniru. U finalu mu je Aleks de Minor predao meč zbog povrede aduktora i to na početku drugog seta. Nije Srbin tako želio da se završi meč, ali potez Britanaca je sramotan.

I to blago rečeno. Kada je meč završen britanski "Skaj sport" pustio je izvještaj sa naslovom "Bivši prvi teniser svijeta je osvojio titulu u Pekingu, a nije mu bila potrebna meč lopta ni u polufinalu ni finalu".

Pokušaj da dodatno unize veliki uspjeh srpskog tenisera, kao da je Đoković imao bilo kakav uticaj na situaciju koja se desila. Prvo je Danil Medvedev u drugom setu, pri rezultatu 5:3 i u gemu u kom je Nole servirao za pobjedu imao nalet bijesa. Pogodio je lopticom u glavu navijača i diskvalifikovan je.

A, u borbi za titulu je De Minor doživio povredu i jednostavno nije bio u stanju da nastavi meč. Zaboravili su da spomenu da je recimo u četvrtfinalu pobijedio drugog tenisera svijeta Sašu Zvereva... Njihov naslov izazvao je haos na društvenim mrežama i žestoke kritike navijača.

Šta je bio problem sa De Minorom?

Na konferenciji za medije poslije meča je Aleks de Minor dao kratku izjavu i pričao je o problemu.

"Dobro sam se osjećao prije meča, ali je sredinom prvog seta počelo nešto da se dešava i postajalo je sve gore kako je meč odmicao. U pitanju je aduktor, ne znam koliko je ozbiljno. Moj plan je da idem u Šangaj i da tamo uradim dodatna skeniranja", poručio je Aleks.

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Novak Đoković Tenis

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