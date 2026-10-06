Još jedan trofej fali Novaku Đokoviću da se izjednači sa Rodžerom Federerom koji ima 103 pehara u karijeri.

Izvor: JESSICA LEE/EPA

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković osvojio je turnir u Pekingu, gdje mu je Aleks de Minor predao meč na početku drugog seta. Srpski sportista stigao je do 102. trofeja u karijeri, a to znači da je sada samo jedan korak iza Rodžera Federera - i sve su veće šanse da čuvenog Švajcarca dostigne prije nego što završi karijeru.

Kada je riječ o teniserima koji su najviše puta osvajali titulu, neprikosnoven je Džimi Konors koji ima 109 pehara u svojoj kolekciji. Odmah na drugom mjestu je Rodžer Federer sa 103 titule, a korak iza je Đoković koji ima jedan pehar manje. Naravno - Đoković je rekorder po broju grend slem i masters titula, dok su teniseri koji su ispred njega češće stizali do trofeja na "manjim" turnirima.

Vidi opis Novak Đoković na korak od Federerovog podviga: Švajcarac će biti potpuno izbrisan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Xie Han / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Adek BERRY / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Đoković nema velike šanse da do kraja karijere stigne Konorsa, jer bi za tako nešto morao da odigra dvije fantastične sezone i da se fokusira na neke manje turnire, ali je Rodžer Federer veoma blizu. Već do kraja ove godine Novak Đoković će nastupiti na nekoliko turnira koje bi mogao da osvoji, a sve ukazuje na to da ćemo ga gledati na turnirima barem do ljeta 2028. godine.

Potpuno je nevjerovatno kako je Đoković pronašao novu motivaciju i novu snagu da se takmiči protiv igrača od kojih su neki i dvije decenije mlađi od njega. Kada je tako, onda najbolji igrač svih vremena ne smije da bude otpisan ni na jednom turniru - pa tek treba da vidimo šta nam je spremio za završnicu sezone u kojoj planira da učestvuje i na Završnom mastersu.

Ko može da ga otpiše tamo? Upravo je postao najstariji osvajač turnira iz Serije 500, pa je jasno da u Novaku Đokoviću ima još materijala za čuda na teniskom terenu. A Rodžer Federer neka se pripremi da njegov uspjeh bude nadmašen - brzo će to.

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