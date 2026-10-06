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Novak Đoković na korak od Federerovog podviga: Švajcarac će biti potpuno izbrisan

Novak Đoković na korak od Federerovog podviga: Švajcarac će biti potpuno izbrisan

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Još jedan trofej fali Novaku Đokoviću da se izjednači sa Rodžerom Federerom koji ima 103 pehara u karijeri.

Novak Đoković osvojio 102. trofej ima jedan manje od Federera Izvor: JESSICA LEE/EPA

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković osvojio je turnir u Pekingu, gdje mu je Aleks de Minor predao meč na početku drugog seta. Srpski sportista stigao je do 102. trofeja u karijeri, a to znači da je sada samo jedan korak iza Rodžera Federera - i sve su veće šanse da čuvenog Švajcarca dostigne prije nego što završi karijeru.

Kada je riječ o teniserima koji su najviše puta osvajali titulu, neprikosnoven je Džimi Konors koji ima 109 pehara u svojoj kolekciji. Odmah na drugom mjestu je Rodžer Federer sa 103 titule, a korak iza je Đoković koji ima jedan pehar manje. Naravno - Đoković je rekorder po broju grend slem i masters titula, dok su teniseri koji su ispred njega češće stizali do trofeja na "manjim" turnirima.

Đoković nema velike šanse da do kraja karijere stigne Konorsa, jer bi za tako nešto morao da odigra dvije fantastične sezone i da se fokusira na neke manje turnire, ali je Rodžer Federer veoma blizu. Već do kraja ove godine Novak Đoković će nastupiti na nekoliko turnira koje bi mogao da osvoji, a sve ukazuje na to da ćemo ga gledati na turnirima barem do ljeta 2028. godine.

Potpuno je nevjerovatno kako je Đoković pronašao novu motivaciju i novu snagu da se takmiči protiv igrača od kojih su neki i dvije decenije mlađi od njega. Kada je tako, onda najbolji igrač svih vremena ne smije da bude otpisan ni na jednom turniru - pa tek treba da vidimo šta nam je spremio za završnicu sezone u kojoj planira da učestvuje i na Završnom mastersu.

Ko može da ga otpiše tamo? Upravo je postao najstariji osvajač turnira iz Serije 500, pa je jasno da u Novaku Đokoviću ima još materijala za čuda na teniskom terenu. A Rodžer Federer neka se pripremi da njegov uspjeh bude nadmašen - brzo će to.

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Tagovi

Novak Đoković Rodžer Federer Tenis

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