13 : 11 Igrači su na terenu Đoković i De Minor su izašli na teren, počelo je zagrijavanje.

12 : 58 Rodik: Novak, rame? Šta je sa vama? Endi Rodik pričao je o diskvalifikaciji Danila Medvedeva na meču protiv Novaka Đokovića. "Ja uvijek kažem: baš me briga ako polomiš sopstveni reket. Ali, čim u to umiješaš nekog drugog i pogodiš navijača - gotovo, ispadaš sa turnira, zar ne? I nervira me kada ljudi počnu da pričaju u fazonu: 'E, da je Novak pogodio čovjeka u rame, sve bi bilo u redu'. Šta je vama?", rekao je Rodik. Možda će vas zanimati Ostali sportovi | Pre 2 h Endi Rodik: "Đokovića ne bi izbacili kao Medvedeva? Šta je vama?"

12 : 55 Andrejeva ne razumije odakle Novaku motiv Mira Andrejeva je pričala o Novaku Đokoviću i priznala da ne razumije odakle mu motivacija da igra. "Novak je legenda, osvojio je sve i igra i dalje, ima motivaciju. Bori se još, ne znam šta je njegova motivacija. Možda samo voli da igra tenis i voli da pobjeđuje. Za mene je Đoković ogromna inspiracija", rekla je Andrejeva. Možda će vas zanimati Ostali sportovi | Pre 51 min Mira zbunjena zbog Novaka: "Đoković je osvojio sve, ne znam šta ga motiviše da igra"

12 : 48 Siner završio sezonu Janik Siner je objavio da je za njega završena sezona zbog problema sa koljenom. To otvara prostor Novaku Đokoviću koji se bori za mjesto na Završnom mastersu u Torinu.

12 : 37 Mekinro: Alkaraz neće stići Đokovića Džon Mekinro je ubijeđen da Karlos Alkaraz neće stići Novaka Đokovića po broju grend slem pehara. "Po mom mišljenju, jedan od razloga zašto će Karlosu Alkarazu biti tako teško da se približi Novaku Đokoviću, pa onda i Rodžeru Federeru, po broju grend slem titula jeste taj što sada ima više krupnih momaka. Baš takvih poput Bena Šeltona, koji mogu da izađu i prosto odigraju nevjerovatne mečeve. U nekim slučajevima, ponekad čak i da izbiju taj reket iz ruku Karlosu Alkarazu i isfrustriraju ga", rekao je Mekinro. Možda će vas zanimati Ostali sportovi | Pre 50 min Džon Mekinro: "Alkaraz nikad neće stići Đokovića, objasniću vam zašto"

12 : 32 De Minor: "Novak ne može da me iznenadi" Aleks de Minor je pričao na konferenciji za medije uoči meča sa Đokovićem u finalu. "Ma, mene već dugo me ne iznenađuje ono što Novak Đoković može da pruži na terenu. Zar nije tako? Mi teniseri smo praktično tokom cijele njegove karijere gledali šta je sve sposoban da uradi. Nevjerovatno je gledati ga", rekao je Aleks. Možda će vas zanimati Ostali sportovi | Pre 4 h Aleks de Minor: "Novak Đoković mene više ne može da iznenadi"

12 : 27 Danile, čemu ovo? Đoković je bio pred pobjedom protiv Danila Medvedeva u polufinalu, ali se meč završio diskvalifikacijom Rusa. Pogodio je navijača lopticom u glavu. Međutim, ono što je mnogo više zasmetalo navijačima srpskog tenisera je njegovo ismijavanje Đokovića i to više puta tokom meča...

12 : 27 Novak dobro pamti ismijavanje Đoković dobro pamti kako ga je De Minor ismijaao kada je deportovan iz Australije. Tada mu je bilo zabavno da proziva Srbina. Ali, ubrzo je naučio lekciju kada ga je Đoković demolirao na prvom narednom turniru...

12 : 18 Đoković protiv De Minora za titulu Novak Đoković će za sedmu titulu u Pekingu igrati protiv Aleksa de Minora. Biće to tek peti njihov međusobni okršaj, srpski as je tri puta slavio. Ujedno Novak želi da nastavi savršen niz i da dođe do 34-0 u Pekingu. Vidi opis Uživo, Đoković - De Minor: Novak hoće 102. titulu u karijeri, a ima i dodatni motiv zbog jedne izjave Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD