logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković: "Primjećujem ih ispred mog hotela, svako veče izađem da budem sa njima"

Novak Đoković: "Primjećujem ih ispred mog hotela, svako veče izađem da budem sa njima"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je rekao da razumije da ne mogu svi na njegove mečeve i zato se trudi da svako veče provede vrijeme sa navijačima ispred hotela.

Novak Đoković o navijačima u Kini Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković će danas odigrati novo finale u Pekingu. Oborio je sve rekorde jer u prestonici Kine ima 33 pobjede zaredom, a šest puta je već uzeo ovaj trofej. Sada će se sastati sa Aleksom de Minorom, a odavno je u Kini pokupio simpatije navijača i novinara.

Sada su ga kineski novinari pitali da li se sjeća 2015. godine i sezone kada je drugi put u finalu savladao Rafaela Nadala i uzeo svoju do sada posljednju titulu.

"Da, 2015. je bila fantastična godina za turnir u Pekingu, ali i uopšteno. Jedna od najboljih sezona koje sam imao u karijeri. Vjerovatno najboljih 18 mjeseci u mojoj karijeri bili su tih 12 mjeseci 2015. i šest mjeseci 2016. godine. Vjerovatno sam tada igrao tenis svog života. Ovdje sam 2015. imao jednu od najdominantnijih pobjeda na turniru. Da, lijepe uspomene.

Nadam se da bi slična predstava kao u finalu 2015. mogla da se ponovi i sutra. Vidjećemo. Potpuno sam drugačiji igrač 11 godina kasnije. Ima nečeg u Pekingu što me jednostavno gura naprijed. Osjećam se sjajno, volim da igram ovdje. Podrška je takođe nevjerovatna. Da, radujem se tome", rekao je Novak.

Pa kako da ga ne vole?

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Kineski navijači ga opsjedaju! Poznato je da je u Kini i generalno u Aziji mnogo popularniji nego u Evropi, a sada su oni saznali gdje je najveći ikada i opsjedaju ga. Drago mu je zbog toga i odvojio je Novak vrijeme za svoje navijače u Kini.

"Hvala vam što ste to spomenuli. Primjećujem mnogo navijača koji su van centralnog terena, kao i ispred mog hotela. Trudim se da budem u kontaktu sa njima. Već nekoliko noći zaredom izlazim iz auta kada stignem u hotel i provodim po 15 do 20 minuta sa navijačima, slikam se i dajem autograme. Razumijem da nema svako priliku da bude na terenu i da ima kartu. Zaista veoma cijenim podršku ljudi koji nisu na samom stadionu. Vidim ih, primjećujem ih i trudim se da im posvetim pažnju i pokažem ljubav i poštovanje. Puno vam hvala."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC