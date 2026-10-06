Novak Đoković: "Primjećujem ih ispred mog hotela, svako veče izađem da budem sa njima"

Novak Đoković je rekao da razumije da ne mogu svi na njegove mečeve i zato se trudi da svako veče provede vrijeme sa navijačima ispred hotela.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković će danas odigrati novo finale u Pekingu. Oborio je sve rekorde jer u prestonici Kine ima 33 pobjede zaredom, a šest puta je već uzeo ovaj trofej. Sada će se sastati sa Aleksom de Minorom, a odavno je u Kini pokupio simpatije navijača i novinara.

Sada su ga kineski novinari pitali da li se sjeća 2015. godine i sezone kada je drugi put u finalu savladao Rafaela Nadala i uzeo svoju do sada posljednju titulu.

"Da, 2015. je bila fantastična godina za turnir u Pekingu, ali i uopšteno. Jedna od najboljih sezona koje sam imao u karijeri. Vjerovatno najboljih 18 mjeseci u mojoj karijeri bili su tih 12 mjeseci 2015. i šest mjeseci 2016. godine. Vjerovatno sam tada igrao tenis svog života. Ovdje sam 2015. imao jednu od najdominantnijih pobjeda na turniru. Da, lijepe uspomene.

Nadam se da bi slična predstava kao u finalu 2015. mogla da se ponovi i sutra. Vidjećemo. Potpuno sam drugačiji igrač 11 godina kasnije. Ima nečeg u Pekingu što me jednostavno gura naprijed. Osjećam se sjajno, volim da igram ovdje. Podrška je takođe nevjerovatna. Da, radujem se tome", rekao je Novak.

Pa kako da ga ne vole?

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Kineski navijači ga opsjedaju! Poznato je da je u Kini i generalno u Aziji mnogo popularniji nego u Evropi, a sada su oni saznali gdje je najveći ikada i opsjedaju ga. Drago mu je zbog toga i odvojio je Novak vrijeme za svoje navijače u Kini.

"Hvala vam što ste to spomenuli. Primjećujem mnogo navijača koji su van centralnog terena, kao i ispred mog hotela. Trudim se da budem u kontaktu sa njima. Već nekoliko noći zaredom izlazim iz auta kada stignem u hotel i provodim po 15 do 20 minuta sa navijačima, slikam se i dajem autograme. Razumijem da nema svako priliku da bude na terenu i da ima kartu. Zaista veoma cijenim podršku ljudi koji nisu na samom stadionu. Vidim ih, primjećujem ih i trudim se da im posvetim pažnju i pokažem ljubav i poštovanje. Puno vam hvala."