Novak Đoković: "Brine me zdravlje, pokušavam da shvatim šta mi je"

Novak Đoković je nakon pobjede nad Danilom Medvedevom u polufinalu turnira u Pekingu istakao da planira da ide na Olimpijske igre 2028. u Los Anđeles, a da mu je jedina prepreka da to ostvari zdravlje.

Izvor: X/@josemorgado

Novak Đoković ide na Olimpijske igre 2028, to je sve izglednije. Iako je imao period loših igara i mučenja sa zdravljem, sada je u Kini odagnao sve sumnje da je pravi. Pobedio je Sašu Zvereva, pa onda i Danila Medvedeva, a zatim je najavio da će biti u Los Anđelesu.

Istakao je da igra nije problem i da je sa njegovim tenisom sve u redu, a da je što se tiče zdravlja spreman da uradi sve da bi riješio probleme koji ga muče.

"Što se tiče same igre, ne deluje daleko, da budem iskren, jer kada se zdravstveno osjećam dobro, dokazao sam mnogo puta u posljednjih par godina da mogu da pobijedim najbolje igrače na svijetu. To dokazujem i ove sedmice. Nisam zabrinut za svoju igru niti za stanje uma. Zabrinut sam samo zbog fizičkih, zdravstvenih problema kojima pokušavam da uđem u trag i riješim ih. Kada se to potpuno reši, nadam se uskoro, onda ne vidim problem da stignem do Los Anđelesa", rekao je Novak.

Šta sada?

Prvo će morati da odigra finale protiv Aleksa De Minora. Finale je na programu u utorak od 13 časova. Zna Novak šta ga čeka u duelu sa nezgodnim Australijancem.

"Mnogo trčanja. Opet, ne postaje ništa lakše kada je trčanje u pitanju, to je sigurno. Gledajte, očekujem još jednu borbu, još jedan fizički zahtjevan meč u kom vjerovatno neću dobiti mnogo besplatnih poena. Zato okrećem misli ka oporavku i pokušavam da što prije... Kada se sve ovo završi, budem spreman. Izaći ću na teren svjež koliko god je to moguće kako bih pružio pravu partiju", rekao je Novak Đoković na konferenciji za medije.