Novak Đoković: "Danile, znam kako ti je. Meni su Amerikanci isto uradili"

Novak Đoković je poslije meča sa Danilom Medvedevim u polufinalu Pekinga istakao da mu je žao što je Rus izbačen i diskvalifikovan zbog toga što je pogodio navijača lopticom. Prisjetio se svoje slične situacije iz Njujorka prije nekoliko godina.

Izvor: Meng Gao / Alamy /Greg BAKER / AFP/ Profimedia

Novak Đoković je bio na tri poena od pobjede nad Danilom Medvedevom u Kini, a onda je ruski teniser pogodio navijača u oko lopticom. Isključen je, Novaku je dodijeljena pobjeda koju je već praktično dostigao na terenu i na konferenciji za medije su ga pitali da li je zadovoljan kako se sve završilo.

"Pa, svakako šokantan završetak meča. Nisam vidio šta se dogodilo. Čim sam odigrao viner, okrenuo sam se i otišao po peškir. Vidjeli smo šta se desilo na terenu. Tamo je bila osoba koja je očigledno bila povrijeđena ili se nije osjećala dobro. Ne znam ozbiljnost povrede, nadam se da nije ništa ozbiljno.

Takođe mi je žao Danila jer znam taj osjećaj. Na US Openu 2020. godine u sličnim okolnostima i ja sam bio diskvalifikovan. Grozno je jer sam siguran da Daniil nije imao namjeru nikoga da povrijedi na tribinama, ali to se dešava. Bio sam na tri poena od pobjede u meču. Moglo bi se reći da sam mogao da privedem taj gem kraju, ali s obzirom na broj brejk lopti sa kojima sam se suočio, siguran sam da mi ne bi bilo tako lako da osvojim gem na svoj servis i završim meč.

Ipak, jedan od najdužih dva seta koje sam odigrao posljednjih godina. Uvijek je velika borba sa Danilom. Kada sam ulazio u meč znajući u kakvoj je formi znao sam da će biti potrebno mnogo energije i truda sa moje strane ako želim da pobijedim. To se i dogodilo. U nekim situacijama sam imao i sreće jer je promašio neke lake zicere kada je imao brejk lopte u drugom setu. Da, njegova realizacija brejk lopti danas nije bila dobra.

Gledajte, nisam osjećao da imam previše lakih poena. Za svaki poen moralo je izuzetno naporno da se radi. U jednom trenutku sam se samo molio da dobijem malo više vremena između poena. Bilo je veoma, veoma iscrpljujuće. Da, teške okolnosti za završetak. Drago mi je što sam prošao i stigao do još jednog finala ovde u Pekingu", rekao je Novak na startu.

Novače, hoćeš stvarno na Olimpijske igre?

Vidi opis Novak Đoković: "Danile, znam kako ti je. Meni su Amerikanci isto uradili" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Prije nekoliko dana Novak je rekao da i dalje ima osjećaj da može da pobijedi bilo koga, a onda je srušio Sašu Zvereva i Danila Medvedeva. Koliko mu sada realnije djeluje njegov cilj da zaigra na Olimpijskim igrama 2028. godine?

"Što se tiče same igre, ne djeluje daleko, da budem iskren, jer kada se zdravstveno osjećam dobro, dokazao sam mnogo puta u posljednjih par godina da mogu da pobijedim najbolje igrače na svijetu. To dokazujem i ove nedjelje. Nisam zabrinut za svoju igru niti za stanje uma. Zabrinut sam samo zbog fizičkih, zdravstvenih problema kojima pokušavam da uđem u trag i riješim ih. Kada se to potpuno riješi, nadam se uskoro, onda ne vidim problem da stignem do Los Anđelesa", rekao je Novak.

Šta sada protiv De Minora?

Sljedeći rival je Aleks De Minor i jasno je Novaku Đokoviću šta će ga čekati na tom duelu.

"Mnogo trčanja. Opet, ne postaje ništa lakše kada je trčanje u pitanju, to je sigurno. Gledajte, očekujem još jednu borbu, još jedan fizički zahtjevan meč u kom vjerovatno neću dobiti mnogo besplatnih poena. Zato okrećem misli ka oporavku i pokušavam da što prije... kada se sve ovo završi, budem spreman. Izaći ću na teren svjež koliko god je to moguće kako bih pružio pravu partiju.

Pitali su ga Kinezi da se prisjeti 2015. godine kada je osvojio trofej u Kini i da im objasni zašto je nepobjediv i dalje u Pekingu.

"Da, 2015. je bila fantastična godina za turnir u Pekingu, ali i uopšteno. Jedna od najboljih sezona koje sam imao u karijeri. Vjerovatno najboljih 18 mjeseci u mojoj karijeri bili su tih 12 mjeseci 2015. i šest mjeseci 2016. godine. Vjerovatno sam tada igrao tenis svog života. Ovde sam 2015. imao jednu od najdominantnijih pobjeda na turniru. Da, lijepe uspomene.

Nadam se da bi slična predstava kao u finalu 2015. mogla da se ponovi i sutra. Vidjećemo. Potpuno sam drugačiji igrač 11 godina kasnije. Ima nečeg u Pekingu što me jednostavno gura naprijed. Osjećam se sjajno, volim da igram ovde. Podrška je takođe nevjerovatna. Da, radujem se tome", rekao je Novak, pa je dodao da ga kineski navijači opsjedaju.

"Hvala vam što ste to spomenuli. Primjećujem mnogo navijača koji su van centralnog terena, kao i ispred mog hotela. Trudim se da budem u kontaktu sa njima. Već nekoliko noći zaredom izlazim iz auta kada stignem u hotel i provodim po 15 do 20 minuta sa navijačima, slikam se i dajem autograme. Razumijem da nema svako priliku da bude na terenu i da ima kartu. Zaista veoma cijenim podršku ljudi koji nisu na samom stadionu. Vidim ih, primjećujem ih i trudim se da im posvetim pažnju i pokažem ljubav i poštovanje. Puno vam hvala."

Pogledajte 00:20 Novak Ðoković viče na Troickog i ložu Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

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