Aleks de Minor: "Novak Đoković mene više ne može da iznenadi"

Aleks de Minor komentariše Novaka Đokovića pred finale ATP turnira u Kini, ističući da ga više ne može iznenaditi njegov nivo igre.

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Srpski teniser Novak Đoković igraće danas od 13 časova finale ATP turnira u Kini protiv Aleksa de Minora, australijskog tenisera sa kojim ima dugu istoriju. Njih dvojica znaju se godinama, odigrali su nekoliko uzbudljivih mečeva do sada, a u finale Pekinga stigli su na načine na koje nisu baš željeli. De Minoru je u drugom setu predao Hubert Hurkač, dok je Đoković tri poena do pobjede gledao kako organizatori diskvalifikuju Medvedeva zbog nesportskog ponašanja.

Taj meč je s velikom pažnjom pratio i Aleks de Minor po čijim komentarima se može zaključiti da je ipak navijao za Rusa, pošto je svjestan da u duelu sa Medvedevim ima nešto veće šanse. Protiv Novaka Đokovića, koji u Pekingu igra sjajno, kao prije pet godina što bi rekao Saša Zverev, svjestan je da je to najteži mogući izazov.

"Novak ne može da me iznenadi"

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Aleks de Minor je poslije prolaska u finale upitan na konferenciji za medije da li je gledao meč Đokovića i Zvereva u četvrtfinalu, odnosno da li ga iznenađuje nivo tenisa koji je srpski as pokazao u 40. godini?

"Ma, mene već dugo ne iznenađuje ono što Novak Đoković može da pruži na terenu", rekao je Aleks de Minor i podigao obrvu: "Zar nije tako? Mi teniseri smo praktično tokom cijele njegove karijere gledali šta je sve sposoban da uradi. Nevjerovatno je gledati ga.

To protiv Zvereva je samo još jedan od onih mečeva u kojima je igrao na izuzetno visokom nivou. Bilo je sjajno gledati to kao ljubitelj sporta. Zaista sam uživao. Na kraju krajeva, to je ono što tenis želi, zar ne? Želimo da svi budu na svom maksimumu."

Zašto je De Minor htio da izbjegne Novaka?

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Istakao je De Minor da je Novak odigrao nevjerovatan meč sa Zverevim i radovao se da pogleda duel protiv Medvedeva, koji je takođe bio sjajan, a u njegovom govoru moglo se "očitati" da je želio da igra protiv Rusa. Mada i protiv njega ima takođe slab skor (4-8).

"Igrao sam protiv obojice. Igrali smo međusobno, tako da donekle znamo šta da očekujemo. Danil Medvedev i ja smo baš imali mnogo duela na različitim podlogama. Ponovo igra veoma dobar tenis i nalazi se u dobroj mentalnoj situaciji. Mislim da će, vjerovatno od njih dvojice, Danil biti nešto stabilniji kada budemo igrali jedan protiv drugog, u smislu da možda neće igrati toliko ofanzivno", rekao je De Minor i dodao:

"Novak Đoković ima sposobnost da tako lako mijenja pravac lopte. Kada je na svom nivou, veoma ga je teško pobijediti. Zaista nema mnogo slabosti."

Čega se još De Minor plaši?

Ne samo da je Đoković bolji igrač od Medvedeva, i da igra u boljoj formi u Pekingu, nego postoji tu još jedan razlog zašto ga se De Minor plaši. Njih dvojica imaju "istoriju", pošto je Đoković dobro zapamtio zlurade komentare Australijanca nakon deportacije iz Melburna 2022. godine, pa ga je godinu dana kasnije razbio kao niko u karijeri na Australijan openu. Bilo je 6:2, 6:1, pa 6:2.

"Zašto sam ga tako pobijedio? Zato što sam tako želio. Ne mogu da kažem da mi je žao što niste gledali dugačak meč, htio sam da završim meč u tri seta. Prvih nekoliko gemova bilo je tijesno, poslije toga sam bio sve opušteniji, agresivniji i iskoristio sam priliku", poručio je Đoković sa osmijehom koji dovoljno govori da je Aleks de Minor zauvijek zapamćen i da će mu se vratiti sve ono što je ružno pričao.

Do sada su inače odigrali četiri meča, a tri je dobio Đoković - osim tog na Australijan openu, pobjeđivao je u Monte Karlu i dva puta na Vimbldonu (jedna predaja), dok je De Minor bio bolji na Junajted kupu za reprezentaciju Australije.