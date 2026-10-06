Džon Mekinro: "Alkaraz nikad neće stići Đokovića, objasniću vam zašto"

Slavni američki teniser Džon Mekinro smatra da rekordi Novaka Đokovića neće biti oboreni, odnosno ne vjeruje da to može da učini Karlos Alkaraz. I za to ima vrlo zanimljive argumente koje je objasnio.

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Novak Đoković je bez ikakve dileme najveći teniser svih vremena i svi argumenti su već odavno na njegovoj strani. Osvojio je najviše grend slem titula (24), proveo je najduže vremena na prvom mjestu ATP liste (428 nedjelja), pa ima najviše mastersa (40), osvojio je olimpijsko zlato u singlu, a ima i bolji međusobni skor od najvećih rivala Rodžera Federera i Rafaela Nadala, što će reći da nema slabe tačke.

Ipak, ima onih koji i dalje pričaju da su Federer i (rjeđe) Nadal značajniji za tenis od njega i da su oni zato najveći ikada, dok sa druge strane postoji i ona struja koja govori "neće još dugo biti GOAT". U pitanju su svjedoci Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, koji su tek krenuli u svoje pohode, a koje je sada na pravo mjesto postavio legendarni Džon Mekinro.

Mekinro: Alkaraz neće stići Đokovića

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Karlos Alkaraz ima već sedam osvojenih grend slem titula, a tek su mu 23 godine. U 2026. godini pak ima tek jednu, onu sa Australijan opena, nakon čega je dugo bio povrijeđen i tek je na US openu zaigrao i tamo ga je zaustavio Ben Šelton, što je posebno iznenadilo Džona Mekinroa.

"Činilo se kao da je napustio teren na US openu sa osmijehom na licu, i nadam se da neće osjetiti posljedice i da će odatle samo nastaviti dalje...", rekao je Mekinro i istakao da mu fali "oštrina" da bude kao Novak Đoković.

"Po mom mišljenju, jedan od razloga zašto će Karlosu Alkarazu biti tako teško da se približi Novaku Đokoviću, pa onda i Rodžeru Federeru, po broju grend slem titula jeste taj što sada ima više krupnih momaka. Baš takvih poput Bena Šeltona, koji mogu da izađu i prosto odigraju nevjerovatne mečeve. U nekim slučajevima, ponekad čak i da izbiju taj reket iz ruku Karlosu Alkarazu i isfrustriraju ga."

"Alkaraza je stigao umor"

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Mekinro objašnjava da mu je djelovalo da Alkaraz nije ispao iz ritma uprkos dugoj pauzi, nije igrao ni Rolan Garos ni Vimbldon, kao ni masterse u Sjevernoj Americi, a s druge strane imao je ozbiljnog izazivača.

"Kako je turnir odmicao, mislili smo da će ga Karlos Alkaraz osvojiti, ali on ipak nije u potpunosti dostigao svoj najviši nivo igre, a i umor ga je malo stigao. Velike zasluge za to morate pripisati Benu Šeltonu. Zato želim samo još jednom da se zahvalim Alkarazu što je došao i igrao - za US open je bila velika stvar što se vratio."

Đoković se ne slaže s Mekinroom

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Iako je Mekinro stao na Đokovićevu stranu, u odbrani od kritičara koji olako zaboravljaju kako je "velika trojka" držala tenis više od dvije decenije, interesantno je da Nole ima drugačiji stav. U jednom intervjuu iz prošle godine, Đoković je rekao da misli da će Alkaraz, možda i Siner, oboriti njegove rekorde.

"Ljudi kažu da moji rekordi nikada neće biti oboreni. Sumnjam u to. Karlos bi već mogao da bude sljedeći. Čak i Janik. Ako vode računa o tijelu, rade stvari kako treba i fokusiraju se na dugovječnost, mogu to da urade", rekao je tada Đoković.

Ipak, njih dvojica nisu baš uspjela da izbjegnu povrede, ove sezone bili su češće van terena od Đokovića.