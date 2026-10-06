Endi Rodik: "Đokovića ne bi izbacili kao Medvedeva? Šta je vama?"

Danil Medvedev diskvalifikovan je sa turnira u Pekingu pošto je pogodio navijača lopticom, a povela se priča da bi Novaku Đokoviću oprostili da je učinio isto. Zbog toga je reagovao Endi Rodik i podsjetio na US open iz 2020.

Izvor: YouTube/Served/Tennis TV/Screenshot

Novak Đoković bio je na tri osvojena poena od pobjede nad Danilom Medvedevim u Pekingu, međutim Rus je lopticom pogodio navijača na tribinama i zbog toga je diskvalifikovan pri rezultatu 7:5, 5:3 za Noleta. Drama je potrajala nekoliko minuta prije nego što su sudija i supervizor meča donijeli odluku da se meč neće nastavljati, pa je Đoković prošao u finale Pekinga, dok će Rusa zbog ovog poteza sačekati kazna - oduzimanje bodova i novčane nagrade koju je zaradio tokom nedjelje.

Da li je kazna bila opravdana? Ovo je tema kojom se kompletna teniska javnost bavila od juče, pravila su se poređenja sa nekim ranijim sličnim prestupima, postavljalo se pitanje da li je Medvedev namjerno i u bijesu pogodio navijača, a otišlo se čak toliko daleko da su neki tvrdili: Đoković ne bi bio kažnjen da je uradio što je Rus. Zato je reagovao Endi Rodik.

Šta je Rodik rekao o Đokoviću i Medvedevu?

Not the ending we expected @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5#ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV)October 5, 2026



"Telefon je počeo da mi se usijava kad se to desilo. Kažu, Medvedev je diskvalifikovan. Pa dobro. Ali, situacija je potpuno jasna i nema potrebe za dodatnom dramom, zar ne? Prišao je, udario lopticu - i pogriješio", rekao je Rodik u svom podkastu "Served".

"Ja uvijek kažem: baš me briga ako polomiš sopstveni reket. Ali, čim u to umiješaš nekog drugog i pogodiš navijača - gotovo, ispadaš sa turnira, zar ne?", rekao je Rodik koga su iznervirali komentari navijača i podsjetio je da je Novak Đoković diskvalifikovan i za manje, prije šest godina na US openu: "I nervira me kada ljudi počnu da pričaju u fazonu: 'E, da je Novak pogodio čovjeka u rame, sve bi bilo u redu'. Šta je vama?"

Uvedite jasno pravilo u tenisu

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Zbog različitih tumačenja pravila, Endi Rodik se zalaže da se uvede jasnije i preciznije pravilo o diskvalifikaciji: "A ja mislim: ne znam, djelo je djelo. Pogodio si nekoga - ispao si. Hajde samo da uvedemo jasno pravilo, kako ne bismo morali da se oslanjamo na subjektivnu procjenu, zar ne? I moram da pohvalim sudiju: Medvedev je pogodio čovjeka, sudija je sišao, brzo sve razmotrio i donio odluku. Medvedev je shvatio kuda sve vodi - nije bio iznenađen. Znao je da je sam doveo sebe do diskvalifikacije...", rekao je Rodik i dodao šta mu smeta: "Prihvatio je tu odluku, a sada slušamo različita mišljenja."

Medvedev se inače poslije diskvalifikacije i javno izvinio navijaču koga je pogodio i zatražio je njegov kontakt da to uradi lično.

"Čuo sam da Medvedev planira da se sastane sa tim navijačem kako bi se iskupio. Medvedev je zabrljao, zaslužio je diskvalifikaciju. Diskvalifikovan je. To je to. Novak bi u svakom slučaju dobio taj meč", dodao je Rodik poslije čudnog završetka meča.

Šta je rekao Đoković?

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Novak Đoković je podsjetio da je i sam bio "žrtva" ovog pravila kada je pogodio sutkinju na US openu, i to u trenutku kada je vodio protiv Karenjo-Buste. S tim da je uradio to slučajno, ne u naletu bijesa kao Medvedev.

"Pa, svakako šokantan završetak meča. Nisam vidio šta se dogodilo. Čim sam odigrao viner, okrenuo sam se i otišao po peškir. Vidjeli smo šta se desilo na terenu. Tamo je bila osoba koja je očigledno bila povrijeđena ili se nije osjećala dobro. Ja ne znam ozbiljnost povrede, nadam se da nije ništa ozbiljno", rekao je Đoković.

"Takođe mi je žao Danila jer znam taj osjećaj. Na US openu 2020. godine u sličnim okolnostima i ja sam bio diskvalifikovan. Grozno je jer sam siguran da Daniil nije imao namjeru nikoga da povrijedi na tribinama, ali to se dešava. Bio sam na tri poena od pobjede u meču. Moglo bi se reći da sam mogao da privedem taj gem kraju, ali s obzirom na broj brejk lopti sa kojima sam se suočio, siguran sam da mi ne bi bilo tako lako da osvojim gem na svoj servis i završim meč", zaključio je on.

Podsjetimo, Novak Đoković će danas od 13 časova igrati protiv Aleksa de Minora za svoju šestu titulu u Pekingu, a odranije mu je ovaj teniser "dužan" za neke ružne komentare.